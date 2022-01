Rosé Comte de Montaigne protagonista del menu di San Valentino

Un menu raffinato, in grado di catturare i sensi grazie al giusto connubio fra leggerezza e golosità, ma soprattutto, da degustare in abbinamento alle bollicine giuste, è il suggello “gourmand” per una serata speciale come quella di San Valentino. E sono proprio questi gli ingredienti delle proposte à la carte firmate dallo chef Manolo Terruzzi del Ristorante Dvca Milano per esaltare il Rosé Grand Réserve Brut (100% Pinot Noir) di Comte de Montaigne, Cuvée di Champagne de Prestige dell’Aube. Molto più di un semplice sodalizio enogastronomico: l’esclusivo ristorante dei fratelli Terruzzi è stato, infatti, riconosciuto dalla Maison francese come membro del suo Club dei Cavalieri del Comte per la forte comunanza di valori condivisi, primi fra tutti l’autenticità e la passione per la qualità.

Uovo cotto a bassa temperatura con spinaci appena scottati, crema allo zafferano e concentrato di gambero rosso

Rosé Mon Amour, abbinamenti mai banali

Sorprendente ed audace, il Rosé “de saignée” di Comte de Montaigne è il vero protagonista della serata di San Valentino. Bollicine versatili ed eleganti per abbinamenti mai banali, che esaltano con disinvoltura ogni portata. Ma quali sono i consigli per esaltare la personalità di questa Cuvée? Ideale sia con il pesce - in particolare con i carpacci - che con la carne, compresa la selvaggina dal sapore meno intenso, il Rosé conquista il palato anche in abbinamento ai formaggi morbidi o poco stagionati, come quelli di capra o di pecora. Ma non solo: valorizza i primi piatti e le zuppe, i funghi e si sposa con tutti i piatti a base di pomodori e con i dessert a base di cioccolato bianco e fondente oppure a base frutta.

Caldo & freddo al cioccolato fondente & peperoncino

Il menu gourmet e i consigli dello chef

Ed ecco, a seguire, le proposte dello chef Manolo Terruzzi per la cena più romantica dell’anno:

Antipasto: Uovo cotto a bassa temperatura con spinaci appena scottati, crema allo zafferano e concentrato di gambero rosso

La sapidità dell’uovo si sposa alla perfezione con la freschezza del Rosé, che regala un finale lungo ed elegante che esalta le note dello zafferano.

La sapidità dell’uovo si sposa alla perfezione con la freschezza del Rosé, che regala un finale lungo ed elegante che esalta le note dello zafferano. Primo piatto: Maccheroncini di pasta fresca al verde con pomodorini del piennolo, carciofi e ragout di Gallinella

La morbidezza e l’acidità del Rosé creano il bilanciamento perfetto con i pomodorini, valorizzando il sapore delicato del ragout di pesce, senza coprirlo.

Secondo piatto: Cuore di ombrina laccata al miele con radicchio tardivo e puntarelle stufati al balsamico

Un incontro che conquista in un sapiente equilibrio di contrasti: il retrogusto amaro del radicchio stempera la dolcezza della laccatura al miele, mentre l’aceto balsamico sfuma la sua naturale intensità fra i sentori fruttati del Rosé.

Un incontro che conquista in un sapiente equilibrio di contrasti: il retrogusto amaro del radicchio stempera la dolcezza della laccatura al miele, mentre l’aceto balsamico sfuma la sua naturale intensità fra i sentori fruttati del Rosé. Dolce: Caldo & freddo al cioccolato fondente & peperoncino

Le note dolci e vinose del Rosé lo rendono ideale per esaltare l’acidità del cioccolato fondente (non meno del 70%), confermando al palato l’iniziale sensazione olfattiva di frutta rossa.

Comte de Montaigne Italia

via Molino delle Armi 7 - 20123 Milano

Tel 02 84928976

www.comtedemontaigne.com