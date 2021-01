Sorpasso 2009, il Supertuscan firmato Fulvio Martini di Fortulla

Pubblicato il 16 gennaio 2021 | 10:33

Sorpasso Bio Fortulla

i deve alla più autorevole tra le riviste mondiali di settore, Wine Spectator, il conio del termine. Un bollino apposto per primo a quella che è diventata l’simbolo dellanel mondo (mi riferisco ovviamente al). Ne è passato di tempo e non sarà un caso se isi sono trovati così bene nel bolgherese e dintorni.ha costruito la sua fortuna con un’impresa che produce spugne e accessori ispirati ai principi della forza della natura e dell’economia circolare, ma gli piace anche giocare con il. A Castiglioncello si respira l’aria di mare e la gamma aziendale di Fortulla, che consta di 10 diverse etichette, l’assorbe efficacemente, come una spugna appunto.Impossibile descrivere in dettaglio ogni singola bottiglia. Basti dire che non manca un ottimoIgp a base di varietà Leccino, Moraiolo e Frantoio, come pure unache nasce dalle vinacce delle uve di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.Si spazia dalla produzione di una, l’Epatta Brut, un rosato da uve di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, a due bianchi. Al Serpentino, unTerratico di Bibbona, si affianca il Pelagico, una base di uve Pétit Manseng. Une trecompletano il carrello dei prodotti.Tra questi ultimi spicca come top wine il. L’annata 2009 deriva da un 47% di Cabernet Sauvignon, 47% di Cabernet Franc e 6% di Merlot. 14-16 mesi di barrique di rovere francese (50% nuove, 35% di un passaggio e 15% di due passaggi). L’regala un vino che la bottiglia in grande formato rende risolto alla perfezione. Veste di un rosso rubino intenso e denso per un naso che profuma die di cedro, di spezie dolci e note piraziniche. Bocca intensa e nervosa, dalla fitta trama tannica e un bel finale saporito. Può invecchiare ancora a lungo.Per informazioni: www.fortulla.it