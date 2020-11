Terre d’Oltrepò, Giorgi confermato con un comitato per la trasparenza

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 12:10

Andrea Giorgi

Giorgi: Aggredire i mercati di Stati Uniti, il Canada, il sud Est Asiatico ed il nord Europa

Un comitato esecutivo per garantire la trasparenza

Oltrepò Pavese, investimenti sull'oniine contro la pandemia

quadra che vince non si cambia. Riconfermati i vertici della cantina cooperativistica: il consiglio di amministrazione ha ridato nelle mani dila carica di presidente per i prossimi tre anni. Riconfermato anche Marco Forlino in qualità di. La novità assoluta del nuovo mandato è l’istituzione di un comitato esecutivo che vaglierà e controllerà l’attività dei vertici, organo voluto dallo stesso Giorgi per garantiree chiarezza sull’operato.Ilè composto, oltre che dagli stessi Giorgi e Forlino, dai consiglieri Enrico Archili Cevini, Andrea Berbieri e da Davide Musselli. Invitato permanente è Mattia Affini in rappresentanza del socio sovventore«Colgo l’occasione - spiega il rieletto presidente Giorgi - per ringraziare tutti iper la fiducia dimostrata. Siamo consapevoli di aver tracciato in questi anni unanuova e valida per la nostra cooperativa che punta alla qualità e quindi ad una maggiore remunerazione per tutti. Oggi abbiamo davanti altri tre anni per sviluppare al meglio il nostro piano, per aggredire nuovicome gli, il, il sud Est Asiatico ed ilEuropa e per continuare e perfezionare tutti quei progetti che ci hanno fatto fare il salto dicome, per esempio, la collaborazione con il noto enologo Riccardo Cotarella per la selezione vini di».Il presidente Giorgi si sofferma sulla. «I vertici sono stati tutti riconfermati - commenta con soddisfazione - ho voluto fortemente costituire una comitato esecutivo che mi affiancherà nel lavoro . Avrà un ruolo chiave per limitare e monitorare attentamente l’del presidente e farà da collante tra i vertici societari e il consiglio in merito all’attività in generale. Sono convinto che darà un valore aggiunto alla gestione dellae rappresenta, per tutti, un segno di trasparenza».La rielezione del presidente Giorgi avviene nel pieno della seconda ondata Covid-19. «Siamo in una situazione generale diche tocca da vicino il nostro settore che lavora in simbiosi con il mondo dell’Horeca, tra i più martoriati dalla- spiega - per ovviare a queste problematicità abbiamo messo in atto una serie di strategie, abbiamo perfezionato l’e-commerce, puntando sul mercato della “tastiera” che ci permette di avvicinare unampio e variegato. È stato un investimento fondamentale ed indispensabile , ancor più oggi che le vendite al mondo dellae al dettaglio sono compromesse dall’emergenza».?banner[952]?$