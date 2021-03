Tinata Monteverro, vino elegante e corposo da abbinare ai piatti del menu pasquale

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 10:19

Tinata, il vino della Maremma per la tavola pasquale

Disponibile in formati adatti a tutte le esigenze

Ricetta della schiaccia di Pasqua

Primo impasto

Secondo impasto

Terzo impasto

Quarto impasto

Quinto impasto

Cottura

erfetto con l’, portata tradizionale della ricorrenza pasquale, ilè un piccolo gioiellino enoico di Monteverro, tenuta d’eccellenza delladel Sud, quasi al confine con il Lazio, in quella che viene considerata laautentica, dolcemente adagiata sulle colline tra Capalbio e il mare. Qui - in un piccolo cru di soli quattro ettari che abbracciano idealmente una quercia centenaria, proprio a ridosso della macchia mediterranea e dei suoi profumi - prende vita il Tinata, un omaggio ai grandi vitigni del Rodano, ile il, e la prova dell’eccellente qualità che possono raggiungere nel sud della Toscana. L’assemblaggio ottenuto dalle due varietà il Grenache - che gli conferisce freschezza ed eleganza - e Syrah - cui deve il sentore fruttato, il vigore e il corpo - rende questo vino complesso e di grande profondità aromatica un’assoluta rarità nella produzione vinicola toscana.L’regala un vino corposo, pieno, elegante, fresco, sensuale con una struttura setosa in bocca – il cosiddetto, il quinto elemento del gusto – un incontro tra l’eleganza dei frutti rossi e l’esuberanza della macchia mediterranea, di cui nel vino si ritrovano i tipici aromi di lavanda, rosmarino e timo. Questo vino ben si accompagna al classico, ma anche - per chi ama gli abbinamenti più insoliti - con la schiaccia di Pasqua, un dolce tradizionale toscano all’anice, poco zuccherato che vieni utilizzato come accompagnamento ai salumi del territorio; altri accostamenti ideali, latoscana, il salame di cinghiale. Per i vegetariani è un abbinamento elegante con idi carattere e anche con una. Se piacciono iinsoliti e sorprendenti, leggermente fresco può essere abbinato anche a ricette a base di tonno!Questa referenza è disponibile in formati adatti a tutte le esigenze: dalla mezzina (0,375 ml) per ilin giardino alla classica bottiglia da 0,75 cl ideale per il pranzo intimo in casa, fino a quella da 5 litri per un regalo di valore, da tenere via per festeggiare – quando sarà – la fine. In ogni caso in Tinata è una scelta sicura per stupire il proprio interlocutore, perché è un vino che raccoglie consensi trasversali come dimostrano i rating delle maggiori guide italiane e internazionali: dai 95 punti di Veronelli e James Suckling ai 94 di Falstaff a Wine Advocate, passando dai 4 Grappoli Bibenda e i due bicchieri del Gambero Rosso.Una scelta di qualità, un rosso elegante sì, ma anche passionale: un accompagnamento che soddisfa il palato e al tempo stesso scalda il cuore, cosa di cui si ha davvero bisogno in un momento come questo, che chiede sacrifici per tornar presto a riveder le stelle!Lo chefsvela la sua ricetta diche, sottolinea «a dispetto del nome, non è per nulla schiacciato anzi, un impasto fatto lievitare a lungo, lo rende gonfio e dorato».: 100 g di farina forte (W 400, con 14% di proteine se possibile, altrimenti manitoba), 400 g di farina media (W 250, con 11/12% di proteine, tipo 0, tipo 1 oppure manitoba), 3 g di lievito di birra, 100 ml di latte, 1 uovo grande e 2 piccoli, 150 g di zucchero, 40 g di olio extravergine d'oliva, 16 g di burro, 20 g di semi di anice, 80 ml di vin santo, scorza di mezza arancia grattugiata.(poolish). Sciogliere il lievito nel latte tiepido, aggiungere gradualmente 100 g di farina forte, far lievitare in una ciotola coperta fino al raddoppio (circa 12 ore a temperatura ambiente).. Incorporare 134 g di farina media, 15 g di olio (2 cucchiai). Impastare e far lievitare in luogo tiepido per 4 ore o comunque fino al raddoppio.. Aggiungere al secondo impasto 133 g di farina media, 1 uovo piccolo sbattuto con 50 g di zucchero, 15 g di olio (2 cucchiai). Impastare e far lievitare in luogo tiepido per 2 ore o fino al raddoppio del volume.. Aggiungere al terzo impasto 133 g di farina media, 1 uovo piccolo (privato di 1 cucchiaio di albume, messo da parte) sbattuto con 50 g di zucchero, 10 g di olio, 16 g di burro fuso, la scorza d'arancia e i semi di anice fatti bollire nel vin santo. Impastare e far lievitare in luogo tiepido per 3 ore fino al raddoppio del volume.. Sgonfiare l’impasto e, senza aggiungere nulla, lavorarlo fino a raggiungere una massa uniforme, metterlo in uno stampo da panettone (circa 16 cm di diametro e 13 cm di altezza) e farlo lievitare in luogo tiepido per 5 ore, finché l'impasto è arrivato al bordo superiore dello stampo.. Poco prima della cottura accendere il forno a 180°C. Quando la temperatura è stata raggiunta, spennellare la superficie superiore della schiaccia con l’albume sbattuto messo da parte. Infornare e cuocere a 180°C (meglio ancora 160°C con forno ventilato) per 50 minuti. La sommità deve diventare scura ma non bruciata, perciò bisogna porre lo stampo in basso ed eventualmente diminuire il calore nella parte superiore del forno. A fine cottura spegnere il forno, aprirlo e lasciare la schiaccia 5 minuti. Estrarla e lasciarla raffreddare capovolta come si fa per il panettone, dopo averla infilzata alla base con due spiedi paralleli, le cui estremità vanno appoggiate su supporti più alti della schiaccia, disposti ai lati.La tradizione vuole che la schiaccia venga consumata il giorno dopo della preparazione e soprattutto che faccia parte dellaaccanto alle uova sode benedette, del salame e del capocollo Ma il suo sapore di anice si sposa anche con le uova di cioccolato, soprattutto se accompagnata da un buon calice di Tinata dellaPer informazioni: www.monteverro.com