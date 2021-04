Troy di Cantina Tramin, lo Chardonnay dall’impronta alpina

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 09:30

Chardonnay Troy di Cantina Tramin (foto: Armin Huber)

Vigneti (foto: Antie Braito)

, l’ultimo nato di, è un vino che si confronta con i. Nell’antica lingua locale “troy” significa “sentiero”. Il nome evoca il percorso compiuto con impegno e dedizione da Cantina Tramin per creare un’interpretazione del grande vitigno internazionale capace di raccontare la propria personalità nonché il carattere dell’area alpina. «Nel nostro territorio - afferma, enologo di Cantina Tramin - per molti anni lo Chardonnay coltivato a quote elevate non veniva apprezzato per la sua struttura esile. Con il passare del tempo abbiamo capito come le piante potevano trovare il proprio equilibrio e avere basse rese in modo naturale, con un minimo intervento di regolazione delle quantità. In questo modo abbiamo raggiunto i risultati odierni di cui siamo molto soddisfatti».I vigneti con pendenze che vanno anche oltre il 30% si collocano tra i 500 e i 550 metri d’altezza, in una posizione più avanzata rispetto a quelli di Gewürztraminer da cui nasce, il primo vino bianco italiano premiato con 100 punti (su 100) dalla guida Robert Parker Wine Advocate. L’esposizione è a sud-est e gode di giornate calde e soleggiate, con forti escursioni termiche notturne e la presenza di correnti fredde provenienti dalle montagne. I terreni sono composti di ghiaia calcarea mista ad argilla. La fermentazione avviene in, compiendo anche la fermentazione malolattica. In seguito, Troy viene travasato in contenitori diNe risulta un. Al naso affascina per i delicati sentori floreali, agrumati e di frutti tropicali. In bocca domina la freschezza e una piacevole nota salina, con un finale lungo sui toni minerali e sensazioni retro-olfattive tropicali e di nocciola tostata.Fondata nel 1898, Cantina Tramin è tra le aziende vitivinicole più premiate in Italia . A partire dal lavoro di piccoli proprietari coltivatori nascono vini riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo per l’e l’Per informazioni: cantinatramin.it