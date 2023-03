Val D’Oca: quattro nuove cuvée classiche e prestigiose

Professionisti e appassionati di vino che visiteranno il Vinitaly 2023, dal 2 al 5 aprile a Verona, potranno scoprire la collezione completa delle nuove Cuvée Classiche Val D’Oca, il marchio di Prosecco che la Cantina Produttori di Valdobbiadene propone in esclusiva nella ristorazione.





Partendo dal, che da oltre trent’anni costituisce un’icona del Prosecco di qualità e con la sua inconfondibile bottiglia nera satinata è un’icona del brand, Val D’Oca ha sviluppato una collezione con quattro millesimati che soddisfano il gusto in evoluzione degli estimatori.

La collezione completa delle nuove Cuvée Classiche Val D’Oca

Una collezione con quattro millesimati per la ristorazione

La prima variante è il Brut, il cui carattere tonico e fresco si adatta ai palati più contemporanei. A cui si aggiunge l’Extra Brut, la vera gemma della collezione: con il suo sapore energico ed elegante, dal profilo complesso e gastronomico, si rivolge agli intenditori sofisticati, amanti delle bollicine più prestigiose. A completare la collezione è il Rosé, un Doc vibrante ed elegante, degno di stare al fianco dei Docg, con note floreali e tropicali, carattere complesso e delicato. L’intera collezione si riconosce per l’elegante bottiglia satinata, con etichetta e capsula in quattro colori diversi: oro ramato, argento, azzurro e rosa.

Val D’Oca è il marchio di Prosecco che la Cantina Produttori di Valdobbiadene propone in esclusiva nella ristorazione

Ogni vino possiede una specifica identità

Ogni vino, nella sua specifica identità, esprime una chiara filosofia produttiva, come la scelta raccogliere unicamente a mano tutta la Glera, proveniente da vigneti certificati Sqnpi (agricoltura integrata) in un territorio riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. E proprio per questo val bene una visita tra i caratteristici colli, che può concludersi al Wine Center Val D’Oca, noto per la sua caratteristica facciata di alluminio forato che ricorda l’effettoperlage del Prosecco.

Qui è possibile conoscere la storia del territorio e degustare e acquistare i vini direttamente dal produttore. La stessa relazione diretta è garantita dalla piattaforma e-commerce valdoca.com, gestita direttamente dal personale della cantina.

Il Wine Center Val D’Oca

Val d'Oca parteciperà a Vinitaly 2023: pad.7 - stand D9

Val d'Oca

via per S. Giovanni 45 - 31049 Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 982070