Venturini Baldini: vino, aceto e accoglienza nel cuore dell’Emilia

Venturini Baldini è una storica tenuta, nel cuore delle terre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, che ospita oltre alla cantina un relais appena ristrutturato, una villa del XVI secolo e un’acetaia del ‘700, tra le più antiche della provincia di Reggio Emilia. La tenuta - fondata nel 1976 da Carlo Venturini e Beatrice Baldini di cui porta ancora i nomi - dal 2015 è di proprietà della famiglia Prestia, che ha dato vita ad un progetto di rilancio dell’intera struttura con l’obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione del territorio e del suo vino più rinomato, il Lambrusco.

«Il fil rouge del nostro progetto è l’eccellenza», spiega Julia Prestia, alla guida di Venturini Baldini insieme al marito Giuseppe. «Lavoriamo affinché ogni dettaglio rispecchi questo obiettivo: siamo tra le prime cantine della nostra regione ad aver ottenuto la certificazione biologica, i nostri vigneti sono immersi in un parco dal ricco patrimonio storico e naturalistico che confina senza soluzione di continuità con il Parco di Roncolo. E, non ultimo, i nostri vini ottengono riconoscimenti a livello internazionale».

Nono solo vitigno Lambrusco

130 gli ettari, di cui 32 vitati, dolcemente adagiati su una zona collinare con un’altezza tra i 300 e i 400 metri sopra il livello del mare, dove la terra mischia elegantemente argilla e sabbia. Qui Venturini Baldini coltiva, oltre ai vitigni più famosi come Lambrusco, Sorbara, Grasparossa e Salamino, anche Malvasia di Candia Aromatica, Pinot Nero e Chardonnay.

Una ricca gamma di etichette

È da questo terreno e dai colli armoniosi che oggi la cantina produce una decina di etichette divise in quattro gruppi: spumanti metodo Classico, spumanti metodo Charmat, vini frizzanti e vitigni monovarietali storici. Tra le etichette troviamo: Rubino del Cerro e Marchese Manodori (entrambi Reggiano Lambrusco Dop), la linea Montelocco di due Lambruschi e due frizzanti bianchi, e Cadelvento (uno spumante rosato Dop), solo per citarne alcuni. E poi la linea “TERS”, ovvero vini fermi da vitigni autoctoni e storici, monovarietali e biologici: il TERS Rosso è un 100% Malbo Gentile, biologico, un vino con un colore intenso e dalla forte personalità che ben si sposa con la cucina tradizionale emiliana.

L’antica acetaia e il resort appena ristrutturato

Oltre a un unico patrimonio naturalistico ed enoico, la tenuta vanta anche una storica acetaia - la più antica della provincia - e un resort appena ristrutturato, Roncolo 1888: 11 camere immerse in un parco fiabesco, una piscina, e una rete di sentieri che conducono alle vigne, un piccolo gioiello di accoglienza ed eleganza, in una posizione privilegiata al centro della Strada del Vino e dei Sapori delle Colline di Scandiano e di Canossa e a pochi chilometri da due poli d’attrazione come le vicine Food e Motor Valley.

Venturini Baldini

via Filippo Turati 42 - 42020 Roncolo di Quattro Castella (Re)

Tel 0522 249011

www.venturinibaldini.it