Villa Antinori, “rosso di sangue toscano”. Simbolo di casa e territorio

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 08:30

V

Villa Antinori Toscana Igt Rosso

Villa del Cigliano

Villa Antinori, con oltre 90 vendemmie alle spalle, è uno dei vini simbolo di Casa Antinori. In quasi un secolo di storia,. Fin dalle sue origini ha sempre riscosso grande apprezzamento nelle cantine più prestigiose di ambasciate, case reali, grandi hotel e ristoranti, tanto da renderlo uno dei vini Antinori più noti nel mondo: oggi è infatti Era il 1928 quando Niccolò Antinori decise di chiamare questo vino con il nome della villa di famiglia affinché rappresentasse la sua personale interpretazione dell'identità chiantigiana e toscana. Nel lungo percorso della storia familiare e aziendale, nel 2020 la più antica villa di famiglia, Villa del Cigliano, è tornata a far parte di Casa Antinori. Edificata nella seconda metà del Quattrocento tra le morbide colline di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze, Villa Antinori del Cigliano è il simbolo della storia, dell'identità e della continuità familiare. Per questo è sembrato naturale arricchire l'etichetta con una sua illustrazione. Villa Antinori è frutto di un modo di concepire la produzione vinicola come punto di incontro tra "sperimentazione ed evoluzione" da una parte e di "valore storico" dall'altra.