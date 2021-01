Villa Sandi, bollicine per tradizione e per passione nel territorio del Prosecco

Pubblicato il 03 gennaio 2021 | 09:35

a storia della famigliaè legata alla tradizione di un territorio straordinariamente vocato alla coltivazione della vite. Un territorio che è stato il “Giardino di Venezia” nei secoli dello splendore della Repubblica Veneta e che ancora oggi porta i segni di questo passato nelle numerose ville venete. Come, ai piedi delle colline trevigiane, felice esempio del legame tra arte e agricoltura che ha caratterizzato il paesaggio veneto dei secoli passati. A Villa Sandi rivive lo spirito delle ville venete, luogo di produzione vinicola di eccellenza e polo culturale del mondo del vino.Nel cuore dell’area del Villa Sandi è un’azienda simbolo dell’area e delle bollicine più famose al mondo e il compito che, presidente di Villa Sandi, si è dato è quello di, unendo innovazione e ricerca al rispetto e all’amore per la tradizione e il territorio. Le Tenute di Villa Sandi spaziano nell’intera area Prosecco, dalle più pianeggianti zone del Prosecco Doc ai morbidi colli asolani ai più erti e ripidi pendii delle colline di Valdobbiadene fino allo speciale cru del Cartizze.La storia di successo del Prosecco è iniziata sulle, luogo privilegiato dove una magica sinergia di vite, terreno ed esperienza ha dato vita alle bollicine più conosciute al mondo. Pendii ripidi alternati a più morbidi declivi dove da secoli si coltiva la vite, con gesti senza tempo ripetuti da generazioni di viticoltori. Proclamateper la speciale interazione fra uomo e ambiente, per il lavoro in armonia con la natura. Sulla, a Valdobbiadene, la passione e la tenacia hanno reso possibile la coltivazione anche nelle zone più impervie.In questa microzona, vero e proprio cru, Villa Sandi possiede un vigneto di un ettaro e mezzo, denominato “”. Felicissime ed irripetibili condizioni consentono la produzione di un, che Villa Sandi propone nella versione brut. Carattere e peculiarità che sono valsi al Cartizze “La Rivetta” di Villa Sandi i Tre Bicchieri del Gambero Rosso e la selezione come Grande Cru d’Italia.La vocazione alla produzione di Prosecco, vino simbolo dell’intera area, fa sì che il territorio abbia un valore e un significato particolari e la passione e l’impegno nel produrre Prosecco di eccellenza comprende un più ampio impegno nella protezione e salvaguardia di un territorio così speciale. I vigneti di Villa Sandi sono certificati “” e dalle uve coltivate nel vigneto di, una vera e propria oasi naturale in area Asolo Docg, Villa Sandi ottiene un. Un impegno che comprende cura del vigneto in termini di sostenibilità e salvaguardia della biodiversità, utilizzo di energie rinnovabili e attenzione alle risorse idriche.Oltre alla storica e tradizionale area collinare della, una più vasta area pianeggiante fornisce le uve per la produzione del. L’area della provincia di Treviso vanta la più antica consuetudine, esperienza e vocazione vitivinicola. Anche in questa zona, vicina alla storica Docg, si produce un Prosecco fragrante, fresco e fruttato, che può vantare in etichetta la denominazionea segnalare la provenienza da un’area particolarmente vocata, all’interno della più vasta Doc Prosecco. Come, premiato per 14 anni come “Prosecco dell’anno” in Germania (fonte: Weinwirtschaft).L’esperienza e la competenza nella produzione di spumante comprendono anche le raffinate ed eleganti bollicine del, custodite nelle cantine sotterranee di Villa Sandi, dove maturano per un periodo che va dai tre ai sette anni. Sono prodotte da uve Chardonnay e Pinot Nero coltivate nella Tenuta di Villa Sandi adiacente la villa, a Crocetta del Montello.La consuetudine di decenni nella coltivazione di uve Pinot Nero ha permesso a Villa Sandi di essere pronta quando è giunta l’autorizzazione alla produzione della versione rosé del Prosecco Doc . Variante a lungo attesa dai mercati, il Prosecco Doc rosé unisce le note floreali e fruttate del Prosecco a quelle di piccoli frutti rossi del Pinot Nero, cui si deve anche la delicata tonalità rosa.Simbolo di convivialità e festività per eccellenza, le bollicine di Villa Sandi sono proposte anche in. Un packaging curatissimo che racchiude le irresistibili bollicine e una lunga storia di competenza, dedizione e amore per un territorio speciale e i suoi doni.Per informazioni: www.villasandishop.it