Le Vin de Michel, eccellenza bio della valdostana Grosjean Vins

Pubblicato il 17 aprile 2021 | 09:30

Chardonnay Vallée d'Aoste Doc Le Vin de Michel 2019

’azienda vitivinicola valdostanavanta una storia antica, che ha inizio già nel XVIII secolo. È da allora che la famiglia Grosjean conduce con passione questa celebre cantina dove oggi si coltivano oltre 16 ettari tra Saint Christophe e Quart e che - prima tra tutte le aziende valdostane - si è. Qui, oltre agli eroici vini autoctoni (tra cui il “Torrette”, di recente inserito dal New York Times tra i 20 migliori vini al mondo), Grosjean Vins produce anche vini internazionali come lo, ormai un grande classico del terroir valdostano grazie al suo carattere trasversale e a un territorio che ne valorizza i pregi.«La nostra novità per questo 2021 - spiega, enologo e titolare dell’azienda - è, uno Chardonnay in purezza (tra i più nobili del panorama enologico internazionale) che viene vendemmiato in settembre e affina perdi rovere francese. La particolarità di queste botti è che sono piegate a vapore, non col fuoco: sono molto rispettose della qualità del vitigno, elegante e fine, e trasmettono al vino la freschezza e mineralità che caratterizzano la nostra viticoltura».Giallo paglierino brillante, possiede fragranze intense e delicate note di vaniglia e burro accompagnate da sentori di spezie. Il sorso è persistente, fresco e minerale, ideale per l’abbinamento con i formaggi a lunga stagionatura della tradizione alpina o con una cucina più internazionale.«Giovane e longevo - prosegue Hervé Grosjean - si affina bene ed è un prodotto di altissima gamma in grado di competere con i grandi Chardonnay italiani e francesi. Sempre a base Chardonnay è anche il nostro, uno dei vini protagonisti di “”, il primo progetto valdostano di vigna in adozione». “Adotta un Cru” è l’originale iniziativa di Grosjean Vins che permette di vivere in prima persona l’emozionante esperienza di coltivare, far crescere e produrre vini d’eccellenza, dai grappoli alla bottiglia: nel rispetto dell’ambiente, alla scoperta delle tradizioni alpine e della viticoltura eroica originaria e internazionale.Per informazioni: www.grosjeanvins.it