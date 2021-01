Niente Cina nel 2021: il Concours Mondial de Bruxelles torna in Lussemburgo

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 10:09

2021 cambia. Era previsto nella regione di Ningxia indal 21 al 23 maggio, ma causa, vista l’impossibilità di potersi recare nella Repubblica Popolare, gli organizzatori sono stati costretti a spostarlo in, sempre nelle medesime date.Era la Cina, dunque, la destinazione delladel Concours, paese che anche nel vino sta diventando una potenza mondiale sia per quantità sia per qualità, ma in considerazione del clima d’incertezza riguardo all’evoluzione della, il comitato organizzativo del Concours Mondial de Bruxelles ha deciso, di comune accordo con il partner cinese, di posporre l’edizione inizialmente prevista a Yinchuan (Ningxia) al 2022.Così dopo 10 anni il Concorso torna nel Granducato Lussemburghese, lesi svolgeranno nel Centro Congressi ed Esposizioni LuxExpo, situato nel quartiere finanziario nella Città di Lussemburgo. Va notato, tuttavia, che quest’evento potrà essere rivalutato e modificato in funzione della situazione sanitaria e delle direttive del governo.Il Concours è da parecchi anni, due anni fa si è svolto in, l’anno scorso nella Repubblica Ceca, costituisce uno dei più importanti ed autorevolialcon quasi 10mila campioni esaminati da circa 350 giurati esperti provenienti dai 5 continenti. Un’organizzazione perfetta e collaudata che garantisce la serietà e l’assoluta anonimità dei vini degustati. Più volte abbiamo descritto l’importanza economica e di prestigio per un produttore di vincere una medaglia, possibilmente d’oro.«Ringraziamo il paese ospitante di offrirci un ambiente particolarmente propizio per il nostro evento nonché la possibilità di visitare ie scoprire la diversità delle cinque regioni del paese - dichiara, presidente del Concours Mondial de Bruxelles - In assenza di saloni internazionali e di incontri professionali, il Concours Mondial de Bruxelles costituisce una delle sole occasioni per distinguersi in un anno in cui fiere ed eventi difficilmente potranno effettuarsi. Era quindi essenziale mantenere il Concorso nelle date inizialmente previste per offrire ai produttoriunica di promuovere i propri vini e di aprirsi a nuovi».I vigneti lussemburghesi si estendono per 42 chilometri lungo la, di fronte alla Germania, che costituisce la principale regione vinicola del Granducato e una delle principalidel paese. La strada del vino della Mosella lussemburghese e la spettacolare bellezza dei paesaggi dei vigneti rendono questo luogo unico promuovendo l’enoturismo.Da Schengen nel sud a Wasserbillig nel nord, circa 340 agricoltori coltivano 1.280 ettari di vigne il cui 90% è piantato con varietà di uve utilizzate per produrre

Le iscrizioni dei vini al concorso dovranno concludersi entro il 18 marzo.



Per informazioni: concoursmondial.com