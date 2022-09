Mondus Vini: la degustazione estiva premia 23 etichette con il Grande Oro

«Anche quest'estate abbiamo riscontrato qualità di vino eccezionali al Mundus Vini. I risultati dimostrano ancora una volta che oggi ci sono ottimi produttori di vino in quasi tutto il mondo. Oltre alle principali nazioni produttrici di vino in Europa, tra le quali sono felice di annoverare la Germania, ci sono state ancora una volta una o due sorprese da scoprire, come un Grande Oro per un vino rosso turco o due Medaglie d'Oro per gli spumanti della Danimarca. Nel mondo del vino stanno succedendo delle cose - ha dichiarato Christian Wolf, director degustation a Mundus Vini».