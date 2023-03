Ultima chiamata per l’iscrizione al Concours Mondial de Bruxelles

Avete pochi giorni a disposizione per partecipare al 30° Concours Mondial de Bruxelles che quest’anno dal 12 al 14 maggio si terrà in Croazia a Parenzo (Porec) nell’Istria. Il termine per potersi iscriversi e far pervenire i campioni nel centro di raccolta di Roma sarebbe l’11 aprile, in realtà c’è una tolleranza, ma improcrastinabile, fino al 17. Pertanto, coloro che ancora non si fossero iscritti, tornati dal Vinitaly dovranno immediatamente provvedere a partecipare ad uno dei più importanti ed autorevoli concorsi al mondo.

L’iscrizione al Concours Mondial de Bruxelles che scadrà l’11 aprile

La visibilità data dal concorso

Abbiamo ripetutamente scritto sui vantaggi di ottenere una medaglia, possibilmente dorata, per cui non vi annoiamo ulteriormente.

Ricordate solo che i circa 350 giudici provenienti dai cinque continenti sono tra i più competenti in quanto anch’essi sono giudicati attraverso degli algoritmi ormai collaudati.

Quattro sessioni

Dall’anno scorso il Concours s’è fatto in quattro: Sessione Vini rossi & bianchi: quella di cui stiamo scrivendo, aperta a tutti i vini bianchi (anche ai vini orange) e a tutti i rossi, tranquilli, secchi e semisecchi di qualsiasi origine e ottenuti da qualsiasi vitigno. Le altre sessioni: Vini Rosé, Vini Spumanti, Vini Dolci e Fortificati.



Come iscriversi

L’iscrizione sarà effettuata online dove troverete tutte le istruzioni. La registrazione sarà confermata solo ad avvenuta ricezione di:

1. Un modulo d’iscrizione completo per ogni vino presentato

2. Un certificato di analisi* per ogni campione presentato, un’etichetta e retro etichetta originali dell’annata presentata

3. Un’etichetta originale o una bozza provvisoria dell’etichetta per ogni campione presentato

4. Il pagamento con carta di credito o bonifico bancario (inviare copia dell’avvenuto bonifico) della quota di partecipazione al concorso



* I campioni devono essere accompagnati da un certificato di analisi chimica ufficiale con i dati minimi delle determinazioni specificate qui di seguito: