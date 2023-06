Vino, grande successo per Radici del sud. Ecco le etichette premiate

Si è conclusa la diciottesima edizione di Radici del sud, con la consegna dei premi del Concorso Internazionale. Radici del sud è il multievento che, per circa una settimana, ha visto la Puglia e la sua produzione protagoniste. Tra incontri BtoB e viaggi stampa c’è stato anche il Salone dei vini e degli oli meridionali, aperto al pubblico al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari (Ba). Presenti circa 90 aziende espositrici tra vino, olio e prodotti tipici. La lista completa dei vini vincitori dell'edizione è disponibile sul sito di Radici del sud.

Il Salone dei vini e degli oli meridionali al Castello Normanno Svevo

Radici del sud, oltre 350 vini in concorso

In concorso ci sono stati oltre 350 vini, divisi per varie categorie di uvaggio. Quattro le commissioni di degustazione: due composte da giornalisti, influencer e wine writers italiani, le altre due da giornalisti internazionali. Il giudizio dei commissari è stato concorde sulla crescita della qualità media dei prodotti negli ultimi anni. Oggi i vini del Sud si pongono come un’opportunità di qualità rispetto a denominazioni più diffuse in molti mercati.

A chiudere la giornata ci sono stati alcuni ospiti. Dal sindaco di Sannicandro di Bari, Beppe Giannone, che ha rappresentato le istituzioni della Regione Puglia, fino agli interventi di Nicola Campanile, ideatore di Radici del sud, Massimo Tripaldi (Assoenologi PBC). Infine, i quattro presidenti di giuria Maurizio Valeriani (vinodabere.it), Luca Matarazzo (20 Italie), Richard Baudains (Decanter) e Andrea Terraneo (Vinarius). Dagli interventi sono emerse nuove idee e proposte per rilanciare Radici del sud già dalla prossima edizione.

Le sfide per l'edizione 2024 di Radici del sud

«Nuove sfide e nuovi cambiamenti ci attendono per la prossima edizione – ha dichiarato l'organizzatore Nicola Campanile – intendiamo impegnarci sempre più sul valore della conoscenza e della scoperta delle storie e dei prodotti del Sud da offrire agli ospiti soprattutto internazionali che dimostrano di avere una conoscenza profonda del nostro Sud mossa essenzialmente dal sentimento verso i territori e i prodotti del Sud». La XIX edizione di Radici del sud è in programma dal 5 al 10 giugno 2024, ma l'organizzazione sarà già in moto da questa estate per le prime iniziative del calendario Aspettando Radici del Sud.