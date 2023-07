Grenaches du Monde: i vini italiani celebrati per la prima volta a New York

Il prestigioso concorso internazionale Grenaches du Monde, che celebra la sua undicesima edizione per la prima volta fuori dall'Europa, precisamente a New York, ha già dei vincitori. Un totale di 11 doppie medaglie d'oro, 199 medaglie d'oro e 76 medaglie d'argento sono state assegnate in questa undicesima edizione, tra più di 800 vini a base di Grenache. Questo emblematico concorso è diventato negli anni un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e del Grenache, come conferma questa edizione speciale. La giuria era composta da 80 professionisti - per la prima volta tutti provenienti dal Nord America - distributori, sommelier, importatori, oltre a giornalisti e personaggi influenti del mondo del vino.

Il concorso internazionale Grenaches du Monde si è svolto per la prima volta a New York

Questi esperti hanno valutato vini provenienti da 4 diversi Paesi (Francia, Spagna, Italia e Stati Uniti) e hanno scelto i vini più interessanti per le loro qualità. Ogni giuria ha valutato circa 80 vini in totale. I 286 vini premiati illustrano la qualità del vitigno e riflettono i terroir in cui viene coltivata il Grenache. Questa edizione speciale del concorso si è svolta a giugno con il tema "Dall'Europa al Mondo".