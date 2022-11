Champagne & Sparkling Wine World Championships: 53 ori ai vini italiani

Lo Champagne & Sparkling Wine World Championships ha dato i suoi verdetti. Il concorso internazionale dedicato alle bollicine, tra i più riconosciuti, completi e rigorosi al mondo, è stato creato dal giornalista inglese Tom Stevenson e nell'edizione 2022 ha potuto contare su 650 aziende partecipanti da 16 Paesi. All'Italia sono andate 181 medaglie e diversi riconoscimenti speciali. Su tutti, Ferrari Trento, che ha da poco festeggiato i 120 anni, che si è aggiudicata, per la quinta volta, il titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year”, con ben 11 medaglie d’oro. Incoronato come Supreme World Champion 2022 è stato il francese Dom Ruinart 2010 Blanc de Blancs.

Champagne & Sparkling Wine World Championships 2022

Le medaglie d'oro assegnate a vini italiani (divisi per cantine)

Ca’ del Bosco

Ca’ del Bosco 2013 Annamaria Clementi Magnum

Ca’ del Bosco 2013 Annamaria Clementi

Ca’ del Bosco 2017 Vintage Collection Extra Brut

Cantina Romanese

Cantina Romanese 2017 Romanese Magnum

Cantine Lombardini

Lombardini 2021 Rosso Secco del “C’era una volta”

Cantine Monfort

Monfort NV Rosé

Cantine Riunite

Cantine Riunite NV Foglierosse Albinea Canali

Cleto Chiarli

Cleto Chiarli 2021 Vecchia Modena Premium Magnum

Corte Manzini

Corte Manzini NV Bolla Rossa

Corte Manzini NV Secco

Cuvage

Cuvage NV Acquesi Asti

Derbusco Cives

Derbusco Cives 2009 Decem Annis

Endrizzi

Endrizzi 2017 Piancastello Riserva

Ferrari Trento

Ferrari Trento NV Brut

Ferrari Trento NV Brut Magnum

Ferrari Trento 2013 Ferrari Perle Nero Riserva Magnum

Ferrari Trento 2010 Giulio Ferrari Riserva Magnum

Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs Magnum

Ferrari Trento NV Maximum Rosé

Ferrari Trento 2016 Perle

Ferrari Trento 2012 Perle Bianco Riserva

Ferrari Trento 2013 Perle Bianco Riserva Magnum

Ferrari Trento 2016 Perle Magnum

Ferrari Trento 2016 Perle Rosé Riserva

Fratelli Berlucchi

Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Magnum

Fratelli Berlucchi 2017 Freccianera Brut Magnum

Azienda Agricola G. Milazzo

G. Milazzo 2010 Federico II Magnum

G. Milazzo 2003 Federico II Magnum

G. Milazzo NV Riserva V38Ag V3

G. Milazzo NV Riserva V38Ag V3 Magnum

Guido Berlucchi

Guido Berlucchi 2015 61 Franciacorta Nature Magnum

Guido Berlucchi NV 61 Franciacorta Rosé Magnum

Kettmeir

Kettmeir 2018 Athesis Brut Magnum

Lantieri de Paratico

Lantieri de Paratico NV Brut

Lantieri de Paratico NV Extra Brut

Lantieri de Paratico NV Nature

Lantieri de Paratico NV Satèn

Maso Martis

Maso Martis 2017 Blanc de Blancs Brut Magnum

Maso Martis 2015 Rosé Magnum

Mionetto

Mionetto NV Extra Dry

Moser

Moser NV 51.151

Mosnel

Mosnel 2016 Parosé

Revi

Revi 2017 Brut Magnum

Revi 2014 Brut Jeroboam

Rotaliana Cantina In Mezzolombardo

Rotaliana Cantina In Mezzolombardo 2012 R Riserva

Rotari

Rotari 2014 Alperegis Extra Brut Magnum

Rotari NV Rotari Rosé

Santus

Santus 2018 Dosaggio Zero

Turra

Turra 2018 Satèn Magnum

Valdo Spumanti

Valdo Spumanti NV Viviana

Vigneti Cenci

Vigneti Cenci 2012 Sessanta Magnum

Villa Crespia

Villa Crespia NV Novalia Magnum

Zanasi Societa Agricola

Zanasi Societa Agricola S.S. NV Brunozanasi

I campioni regionali italiani

Best Alto Adige

Kettmeir 2018 Atheisi Brut in Magnum

Best Asti

Cuvage NV Acquesi Asti

Best Franciacorta

Fratelli Berlucchi NV Brut 25 in Magnum

Best Lambrusco

Cleto Chiarli 2021 Vecchia Modena Premium in Magnum

Best Prosecco

Mionetto NV Extra Dry

Best Sicilian

G.Milazzo 2003 Federico II in Magnum

Best Trentodoc

Ferrari Trento 2013 Ferrari Perle Nero Riserva in Magnum

I "Best in class" italiani

Best in Class Lambrusco “Brut-style” Secco NV

Zanasi Societa Agricola S.S. NV Brunozanasi

Best in Class Lambrusco “Brut-style” Secco Vintage

Cleto Chiarli 2021 Vecchia Modena Premium Magnum

Best in Class Prosecco NV Extra Dry

Mionetto NV Extra Dry

Best in Class Prosecco Vintage Dry NV

Valdo Spumanti NV Viviana

Best in Class Franciacorta Blanc de Blancs NV

Fratelli Berlucchi NV Brut 25 Magnum

Best in Class Franciacorta Blanc de Blancs Vintage

Turra 2018 Satèn Magnum

Best in Class Franciacorta Blanc de Noirs Vintage

Derbusco Cives 2009 Decem Annis

Best in Class Franciacorta Brut NV

Lantieri de Paratico NV Brut

Best in Class Franciacorta Brut Nature

Ca’ del Bosco 2013 Annamaria Clementi Magnum

Best in Class Franciacorta Brut Vintage

Vigneti Cenci 2012 Sessanta Magnum

Best in Class Franciacorta Rosé NV

Guido Berlucchi NV 61 Franciacorta Rosé Magnum

Best in Class Franciacorta Rosé Vintage

Mosnel 2016 Parosé

Best in Class Sicilian Future Release

G.Milazzo 2010 Federico II Magnum [FR]

Best in Class Sicilian Brut Vintage

G.Milazzo 2003 Federico II Magnum

Best in Class Asti Dolce

Cuvage NV Acquesi Asti

Best in Class Alto Adige Brut Vintage

Kettmeir 2018 Athesis Brut Magnum

Best in Class Organic Trentodoc

Maso Martis 2017 Blanc de Blancs Brut Magnum

Best in Class Trentodoc Brut Vintage

Endrizzi 2017 Piancastello Riserva

Best in Class Trentodoc Rosé NV

Rotari NV Rotari Rosé

Best in Class Trentodoc Rosé Vintage

Ferrari Trento 2016 Perle Rosé Riserva

Best in Class Trentodoc Blanc de Blancs NV

Ferrari Trento NV Brut Magnum

Best in Class Trentodoc Blanc de Blancs Vintage

Ferrari Trento 2016 Perle Magnum

Best in Class Trentodoc Vintage Blanc de Noirs

Ferrari Trento 2013 Ferrari Perle Nero Riserva Magnum

“Acquesi” Asti Docg campione tra gli spumanti aromatici

Lo Champagne & Sparkling Wine World Championships ha premiato ‘’Acquesi’’ Asti Docg della cantina Cuvage come miglior spumante aromatico al mondo. Spumante della linea di prodotto “Acquesi”, che racchiude vini realizzati con metodo Martinotti dedicati al territorio di Acqui Terme e al suo particolare terroir, “Acquesi” Asti Docg della cantina Cuvage nasce da un’attenta selezione di uve Moscato Bianco. Un vitigno autoctono coltivato in terreni calcarei e argillosi, disposti nelle colline di Acqui fino a Cossano Belbo con picchi in vigneti della zona di Mango, che dà origine a vini morbidi, intensi, dalle sensazioni olfattive complesse. Il procedimento di spumantizzazione con il Metodo Martinotti favorisce la conservazione delle note aromatiche e fa di questo vino un bianco aromatico e dolce di grande qualità. Colore giallo paglierino delicato, con un perlage elegante e invitante, presenta un bouquet composto da miele, pesca e un tocco di agrumi. Perfetto per i brindisi delle feste, si presta ad essere gustato solo, o in abbinamento a cucine piccanti, come quella asiatica, antipasti tradizionali italiani o in accostamenti più classici come dessert e pasticceria secca.

A Kettmeir i premi per il miglior spumante italiano e l'astro nascente

Il Metodo Classico Athesis Brut Alto Adige Doc magnum 2018 ha ottenuto due riconoscimenti: “Best Italian Sparkling Wine” e “World Champion Rising Star”. Per la prima volta in otto anni la classifica delle bollicine italiane di Cswwc è stata scalata da uno spumante Alto Adige Doc, un’autentica “bollicina delle Dolomiti”, il primo metodo Classico firmato da Kettmeir presentato sul mercato nel 1992. Immersa nei vigneti di Caldaro, Kettmeir (che fa parte del Gruppo Vinicolo Santa Margherita) è una storica cantina altoatesina fondata nel 1919. Da sempre testimone della profonda cultura vitivinicola dell’Alto Adige e delle particolari condizioni climatiche favorevoli di questa terra, Kettmeir è un’azienda all’avanguardia, capace di valorizzare i vitigni locali situati sia a valle che in quota, producendo vini profumati, eleganti e territoriali. Pioniera della ripresa dell’antica tradizione spumantistica altoatesina, e della costituzione della “via altoatesina” alle bollicine, Kettmeir si distingue oggi per la produzione di Metodo Classico Alto Adige Doc di particolare pregio.

Brut 25 è miglior Franciacorta 2022 e “Best in Class” tra i Blanc des blancs

Il Brut 25 Magnum di Fratelli Berlucchi è stato riconosciuto come miglior Franciacorta 2022 e come “Best in Class”, nella categoria Blanc des blancs, ponendosi di fatto al vertice assoluto della Franciacorta. Da oltre quindici anni Brut 25 è uno dei best seller della cantina di Borgonato (Bs), grazie all'apprezzamento di sempre più numerosi estimatori, che oggi possono godere di questo Franciacorta nelle migliori location italiane. Da sole uve Chardonnay, questo Franciacorta è fermentato minimo 25 mesi sui lieviti; il suo colore è brillante, il profumo gradevole, semplice ma accattivante.