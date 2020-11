The Champagne&Sparkling Wine World Championships, Cantine Ferrari ottiene 14 medaglie

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 16:31

T

I Lunelli con Tom Stevenson





Cantine Ferrari, 9 ori e 5 argenti

Tutta la Trentodoc ottiene un grande successo: 52 medaglie

Soddisfazioni anche per Cantina Lantieri

Una cantina dalle origini antichissime

Obiettivo mercato estero

Perdite fino al 15% per il covid

I premiati:

he Champagne&Sparkling Wine World Championships, il concorso ideato e presieduto da, massimo esperto mondiale di bollicine, ha rivelato le sue medaglie “” e “” per l’edizione 2020. Giunto alla sua 7ª edizione quest’anno il concorso ha battuto ogni record in termini di partecipazione - più di 1000 iscritti provenienti da oltre 30 Paesi nel mondo - e ha visto per la prima volta l’superare lanel medagliere finale, pareggiando il numero degli ori, 47 a testa, e staccando nettamente i cugini d’Oltralpe nel computo degli argenti con 111 medaglie a 42».Anche quest’anno leconfermano la propria leadership sia a livello italiano che internazionale: con 9 medaglie d’oro e 5 d’argento condividono i vertici della classifica solo con la storica, vincitrice di 11 ori e 2 argenti.Particolarmente significative le medaglie d’oro assegnate aidella Casa, Ferrari Brut (in formato magnum) e Ferrari Maximum Blanc de Blancs, che testimoniano la capacità delle Cantine Ferrari di esprimere livelli di eccellenza su tutta la gamma, comprese etichette proposte inimportanti, con uno straordinario rapporto qualità/prezzo.Grande risultato anche per tutta la, che con 52, 20 ori e 32 argenti, è la denominazione più premiata d’Italia, contribuendo al pari merito di medaglie d’oro tra Francia e Italia, ben 47, per la prima volta dall’inizio del Concorso, che quest’anno ha valutato oltre 1.000 etichette provenienti da 30 paesi diversi. «IlÈ senza dubbio tra le tre migliori regioni al mondo nella produzione di bollicine», ha dichiarato Tom Stevenson, secondo il quale l’altitudine e la montagna rappresentano per il Trentodoc una grande risorsa.Successo anche per(Bs) che ha ottenutoLa cantina ha ottenuto anche due argenti confermandosi, prima fra le aziende di, seconda in Italia e una delle primissime al mondo. Ad aggiudicarsi l'oro sono state 4 eccellenti bollicine: Lantieri di Franciacorta Nv Cuveé Brut ,Lantieri Franciacorta Brut Arcadia 2015, Lantieri Franciacorta extra Brut, Lantieri Franciacorta Nv Cuvée Magnum. Gli argenti sono andati invece, al Lantieri Franciacorta Riserva Origines 2013 e al Lantieri Franciacorta Brut Rosè Magnum.Una cantina, le cui origini sono antichissime: risalgono all'anno mille in quel di Paratico, sulla sponda bresciana del. Si narra di alcuni versi del Purgatorio, scritti qui da che Dante Alighieri, ispirato dal suggestivo paesaggio. Oggi Lantieri produce 160mila bottiglie di Franciacorta Docg, su 20 ettari fra le pendici del monte Alto e la collina di Capriolo.Tutte bio.«Guardiamo con molta attenzione al mercato- dice il patron,- dove otteniamo buone soddisfazioni. Vendiamo bene in Germania, Svizzera, Belgio, Inghilterra, Olanda e Australia che si sta dimostrando una piazza molto importante con notevole interesse per i nostri vini». Realista sulla situazione pandemia e vendite attraverso il canale horeca.«Alla fine perderemo - rimarca Lantieri - fra il. Noi lavoriamo poco con l'e-commerce. I nostri, sono affezionati clienti privati che utilizzano il canale della vendita tradizionale, attraverso l'acquisto diretto in. Per, ad esempio, ci sono già stati confermati tutti gli ordini come negli anni precedenti». .Infine un accenno alla. «Ottima, da ricordare, svoltasi in condizioni eccellenti. Siamo molto orgogliosi di aver vinto 4 medaglie d'oro - conclude Lantieri - sono riconoscimenti che condivido con tutta la squadra della cantina, il cui impegno ci ha portati a questi risultati. Ho sempre intrapreso, la ricerca dell'assoluta qualità. 