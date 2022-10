L’aspetto è tipico di una Croatina: massa colorante impenetrabile e purpurea. Un vino che tinge di viola il calice, dalla consistenza considerevole. I profumi portano un ventaglio particolarmente ricco e complesso. Note piene di frutta nera matura, spezie dolci dal chiodo di garofano alla cannella, poupori floreale, leggere note di tostatura e un finale balsamico che rinfresca un naso così avvolgente. La prima sensazione in bocca è morbida e di una delicata dolcezza. Pieno, rotondo e gustoso. Il finale invece sprigiona la freschezza tipica di una Bonarda che pulisce in lungo e soprattutto in largo il nostro palato. Finale sapido e minerale. In abbinamento si sposta per concordanza per quanto riguarda la morbidezza e la tendenza dolce del raviolo di zucca. L’aromaticità dell’amaretto va a braccetto con ventaglio aromatico della croatina e ciò che equilibra l’abbinamento è l’acidità e sapidità del vino.

Bonarda dell’Oltrepò Pavese Doc “Povrömme” 2019

Vigneto: Croatina 85-100%

Colore: rosso rubino intenso

Profumo: ampiezza aromatica tendente al balsamico, sentori di frutta rossa molto matura, confetture tanto eleganti quanto intense, con delicato sentore di lieviti

Sapore: la vendemmia tardiva e la straordinaria buccia delle uve Croatina regalano una pienezza ed una complessità anche ai sapori di questo vino. Denso alla consistenza, sfrutta appieno le potenzialità del tannino tipico che le terre di Rovescala sanno donare ai suoi miglior prodotti, combinandolo a sua volta con il tannino estratto dalle botti grandi di legno in cui viene invecchiato, per 8 mesi, prima di essere imbottigliato e coricato al buio nelle cantine per almeno 6 mesi

Il Molino di Rovescala

Cascina Molino 2 - 27040 Molino di Rovescala (Pv)

