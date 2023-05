Il Busocaldo nasce da un affinamento particolarmente attento e accurato. Semplicemente il Lugana più estremo dell'Azienda Agrico Pasini San Giovanni, accudito con precisione, per ottenere un vino che sia l'essenza profonda dell'uva Turbiana e della sua argilla.

Busocaldo 2019 Lugana Riserva Doc Pasini San Giovanni

Tipo: Lugana Riserva doc



Proprietà: Famiglia Pasini



Enologo: Nico Danesi



Cantinieri: Luca Pasini, Riccardo Richiedei e Pietro Cobelli



Vignaiolo: Luca Pasini



Agronomo: Pierluigi Donna



Estensione vigneti: 4 Ha



Composizione terreno: argilloso, limoso di origine morenica tipico terreno della zona del Lugana



Resa uva/HA: 85 q



Resa uva/vino: 65%



Produzione annua: 3.500 bottiglie



Forma di allevamento: guyot



Uve da cui deriva: Turbiana



Ripartizione affinamento: fermentazione e affinamento in acciaio inox. Circa 12 mesi di batonnage su fecce fini, a temperatura controllata



Affinamento: in bottiglia Almeno 1 anno



Alcool: 12,5% vol.



Acidità totale: 6,2 gr/l



Estratto secco: 24,8 gr/l



Colore: giallo paglierino limpido



Profumo: intenso di sambuco ed erbe aromatiche, frutti tropicali, sentori di nocciola, mandorla e crema pasticcera. Profondo, con accentuata mineralità.



Gusto: sostegno acido e sapidità, carattere e grande equilibrio, in un corpo elegante e consistente



Temperatura di servizio: 12° C



Abbinamento: servito in bicchieri ampi, accompagna paste all'uovo con i funghi, maiale al latte, tartufo e formaggi di media stagionatura

Azienda Agricola Pasini San Giovanni

Via Videlle 2 - 25080 Raffa (Bs)

Tel 0365 651419