Il vino è ottenuto con vinificazione in bianco a temperatura controllata per ottenere i profumi caratteristici varietali. Ha un gusto delicato e fresco, con retrogusto amarognolo dal sentore di mandorle, viene ottenuto dalla vinificazione in bianco a temperature controllate per ottenere i profumi caratteristici varietali.

Vitigno: Tocai

Colore: giallo verdognolo

Profumo: vinoso, gradevole, caratteristico

Caratteristiche gustative: gusto delicato e fresco, con retrogusto amarognolo dal sentore di mandorle

Gradazione alcolica: 12%Vol

Abbinamenti: tortelli di zucca e piatti di pesce

Servire a: 8°-10°C

Campomorino dei Bastià Provincia di Mantova Igp 2022

Prezzo franco cantina: 8,00 € Iva esclusa

Azienda Agricola Cobelli

via Madonna della Porta 12 - 46040 loc. Bande - Cavriana (Mn)

Tel 0376 82135