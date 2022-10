Prodotto con vitigni Merlot, Rondinella e Cabernet Sauvignon, è un vino dei colli morenici mantovani di tradizione dal bel colore rosa cerasuolo. Il breve contatto con la buccia conferisce un profumo vinoso con gradevoli sentori di piccoli frutti rossi Ribes, lampone. Lascia in bocca una piacevole freschezza data dall’equilibrato sostegno dell’acidità. Ideale con salumi e piatti a base di pesce di lago.

Chiaretto Garda Colli Mantovani Doc “La Casina” di Ricchi

Vitigni: Merlot 45%, Rondinella 40%, Cabernet Sauvignon 15%

Età media delle viti: 20-35 anni

Vinificazione: il Chiaretto è il “vino di una notte”. Il mosto solitamente rimane a contatto con le bucce dalle 7 alle 10 ore, dopo la svinatura si procede alla vinificazione. Il vino sosta in vasche in cemento o acciaio per qualche mese prima di essere imbottigliato.

Affinamento: qualche mese in botte di acciaio.

Colore: è un vino dei colli morenici mantovani di tradizione dal bel colore rosa cerasuolo.

Profumo: il breve contatto con la buccia conferisce un profumo vinoso con gradevoli sentori di piccoli frutti rossi Ribes, lampone.

Sapore: lascia in bocca una piacevole freschezza data dall’equilibrato sostegno dell’acidità.

Abbinamenti: ideale con salumi e piatti a base di pesce di lago.

Temperatura di servizio: 8-10°C

Prezzo franco cantina: 6 € iva esclusa

Società agricola Ricchi F.lli Stefanoni

Strada Festoni 13/d - 46040 Monzambano (Mn)

Tel 0376 800238