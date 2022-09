Collezione 2008 Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico

Colore giallo paglierino con riflessi oro antico, brillante, perlage fine e persistente. Profumo intenso, fragrante, fruttato, ricordi di frutta secca tostata. Secco, sapido, con una buona freschezza.

Vitigni

85% Pinot Nero, 15% Chardonnay



Vinificazione

In bianco con pressatura soffice.Il mosto rifermenta con lieiviti selezionati a temperatura controllata. Dopo il tiraggio la cuvèe rifermenta in bottiglia nel nostro caveau.



Maturazione

Minimo 120 mesi sui lieviti e due mesi di elevage in bottiglia prima della messa in commercio



Abbinamenti

Pietanze di pesce e piatti mediamente strutturati



Temperatura di servizio

6-8°C

La Versa

Via Crispi 15 - 27047 Santa Maria della Versa (Pv)

Tel 0385 51505