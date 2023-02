Pinot nero dal colore elegante e vivace. Un profumo intenso di bella complessità tra le sfumature di frutto rosso e liquirizia. Il sottobosco è l’ultima nota che si percepisce: piacevolissima. Il sorso è pieno. Grande freschezza e sapidità accompagno un Pinot nero dell’Oltrepò di grande struttura e personalità. Il tannino è deciso e il finale è particolarmente persistente. Il passaggio in legno è molto delicato e in evoluzione darà grandi risultati.

Costa del Nero Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc

Le uve vengono raccolte manualmente in cassette da 20 kg e poste per una notte in cella frigo a 10°C. L’indomani mattina i grappoli sono diraspati, gli acini selezionati dalla cernita ottica e successivamente pigiati delicatamente. Il pigiato viene caricato in fermentini di acciaio per gravità, senza l’utilizzo di pompe. Dopo una macerazione a freddo (10°C) di 48 ore parte la fermentazione alcolica con brevi rimontaggi e periodiche follature per circa 10 giorni. Il vino in parte affina in acciaio e in parte in barriques usate fino all’imbottigliamento che avviene 10 mesi dalla vendemmia.

Abbinamenti: paste al ragù bianco, coniglio alla cacciatora, crostini con fegatini.

