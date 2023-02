Aspetto perlaceo lucente con una bollicina finissima. Il naso è di personalità, grande struttura e piacevole intensità. La crosta di pane, la crema pasticciera al limone, la mela golden, il pepe bianco, il biancospino… un naso decisamente complesso. Il sorso è piacevole. Chiama un piatto di struttura e nella piacevolezza data dalla freschezza abbiamo la rotondità dell’80% del Pinot nero che regala forza e potenza.

Cuvée 59 Oltrepò Pavese metodo classico Docg

VITIGNO: Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%

VIGNETO: vigna del Portico e selezione di altre vigne

SUOLO: argilloso-calcareo, su marne e arenarie

VINIFICAZIONE: in bianco con pressatura soffice e resa del 45%. Fermentazione a 18°C in acciaio.

Tiraggio nel maggio successivo alla vendemmia assemblando i migliori vini base e vini di riserva. Affinamento in bottiglia sui lieviti per almeno 24 mesi.

NOTE: metodo Classico ottenuto utilizzando una parte di vini di riserva che conferiscono complessità e persistenza ad ogni annata. La piacevole complessità aromatica di pesca bianca e fiori, unita ad una lunga persistenza gustativa, donano eleganza e personalità.

ABBINAMENTI: impareggiabile aperitivo e ottimo con frutti di mare.

Prezzo franco cantina: 15,30 € iva esclusa

Tenuta Travaglino

Località Travaglino - 27045 Calvignano (Pv)

Tel 0383 872 222