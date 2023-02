Il naso è citrico, fresco, leggermente erbaceo. Un vino schietto ed immediato. Belle le erbe aromatiche che spaziano dal rosmarino al timo. Un vino che dei 36 mesi sui lieviti non esprime sensazioni troppo marcate, ma rimane fine. Il sorso è succoso e pieno. Il finale è di cedro con una decisa sapidità. La bollicina pulisce il palato in abbinamento e da una sensazione di pizzicorio piacevole.

Donna Caterina Metodo Classico Brut Azienda Agricola Pratello

VITIGNO: Chardonnay - Erbamat



TERRENO: di origine glaciale, di natura morenica, con calcare attivo molto elevato



ALLEVAMENTO: archetto monolaterale 7/8 gemme



DENSITÀ PIANTE: 5000 piante



RESA PER PIANTA: 2 kg per pianta



LAVORAZIONE: metodo classico, uve raccolte a mano, pressatura soffice, prima fermentazione in acciaio, seconda fermentazione in bottiglie con riposo minimo di 36 mesi.



TEMPERATURA DI SERVIZIO: servito ad una temperatura di 9-10 ° C

Prezzo franco cantina: 15,50 € iva esclusa

Azienda agricola Pratello

via Pratello 26 - 25080 Padenghe sul Garda (Bs)

Tel 030 9907005