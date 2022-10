Questo grande vino bianco del Garda è ottenuto da uve scrupolosamente scelte di Chardonnay. La scelta del momento della vendemmia, la particolare tecnica di pigiatura dell'uva intera e la fermentazione ne fanno un vino estremamente ricco di profumi e aromi primari caratteristici della varietà. La permanenza di 12 mesi in barrique arrotonda i sapori e permette l'evoluzione degli aromi da frutta esotica a spezie dolci. Da abbinare a pesce di mare, carni affumicate e formaggi stagionati.

Garda Doc Chardonnay “Riserva Colombara”

Vitigno: Chardonnay 100%

Grado alcolico: 14%vol.

Vigneto: terreno argilloso

Sistema di allevamento e produzione: cordone speronato, con una produzione di 80 q/ha

Vendemmia: manuale, in settembre, con meticolosa selezione delle uve

Vinificazione: dopo una breve criomacerazione, l'uva viene pressata, mettendo poi a fermentare a 17°C il solo mosto fiore

Affinamento: in barriques di rovere francese, in buona parte usate, per 12 mesi. Qui, in primavera, avviene la fermentazione malolattica

Colore: giallo paglierino intenso e brillante con riflessi dorati

Profumi: ricchi e persistenti, di frutta esotica con leggere note di spezie dolci

Sapori: armonico ed elegante. Presenta un buon corpo ed una grande intensità

Abbinamenti: ideale per accompagnare piatti di pesce di mare, carni bianche o affumicate e formaggi stagionati

Temperatura di servizio: 10-12°C

Cantina Gozzi

via Ortaglia 16 - 46040 Olfino di Monzambano (MN)

Tel 0376 800377