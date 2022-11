Il Rebo è un vitigno a bacca nera, risultato dell’incrocio tra Merlot e Teroldego, la cui creazione si deve allo studio e alle ricerche condotte nel 1948 dall’agronomo trentino Rebo Rigotti, dal quale prende il nome. Sebbene sia considerato vitigno autoctono trentino, viene coltivato anche in altre regioni, tra cui, appunto, la Lombardia. “Nero Per Sempre” si presenta di un profondo rosso rubino. Al naso sprigiona profumi di frutta rossa matura, di prugne e ciliegie in confettura, seguiti da sensazioni speziate di noce moscata. In bocca è una esplosione di piccoli frutti rossi, come more, ribes e fragole, con un finale morbido e persistente.

Garda Rosso Doc “Nero Per Sempre” Pratello

Vitigno: Rebo

Terreno: morenico ciottoloso di secondo livello (200 m slm) con media presenza di calcare

Allevamento: Guyot

Lavorazione: vigne di 30 anni, uve raccolte a mano, appassimento in cassetta per 35-45 giorni in fruttaio, diraspatura soffice, fermentazione 22-24°C per 20 giorni, macerazione fino ad esaurimento delle bucce per altri 10-15 giorni, svinatura del vino fiore, affinamento di 15 mesi 50% in acciaio e 50% in botti di legno da 20 hl e tonneau da 5 hl, elevage con 10 mesi di riposo in bottiglia.

Temperatura di servizio: servire ad una temperatura di 16-18°C in bicchiere a forma di tulipano con pancia ampia e bocca stretta.

Colore: è un vino che si presenta con un colore rosso rubino granato profondo con riflessi purpurei. Pulito e con un generoso corpo, mostra i suoi estratti con una massa glicerica stretta e corposa che cola dal bicchiere.

Profumo: al naso è un’invasione pacifica di profumi di frutta rossa matura, noce moscata, china, vinaccia fresca, seguiti da sensazione di more e confettura di prugne. Lo spettro olfattivo si chiude con note di ciliegia sotto spirito, cioccolato fondente e rabarba.

Sapore: in bocca è una goduria di bacche rosse come prugne, more duroni, con un gusto finale avvolgente e setoso. Forte e in equilibrio tra la sua fine trama tannica e persistenza degustativa; il Nero per Sempre è nel suo insieme un vino allo stato dell’arte, in forma liquida.

Abbinamenti: l’abbinamento gastronomico è scontatamente perfetto con carni rosse alla brace con cottura al sangue, selvaggina da pelo arrosto e costolette d’agnello ma si può osare anche con salumi di selvaggina dal sapore importante come speck d’anatra o prosciutto d'oca.

Prezzo franco cantina: 17,21 € iva esclusa

Azienda agricola Pratello

via Pratello 26 - 25080 Padenghe sul Garda (Bs)

Tel 030 9907005