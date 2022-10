Il Lambrusco “80 Vendemmie” è uno tra i più importanti vini prodotti dalla Cantina Sociale di Quistello. L’azienda è situata in una delle più belle zone vinicole della provincia di Mantova e della regione. Il Lambrusco “80 Vendemmie” si contraddistingue per il suo profilo organolettico caratteristico ed originale al tempo stesso, piacevolmente morbido al palato. È un vino rosso, spumante e brut, vinificato da uve nel contesto delle tipologie previste dalla denominazione. I vini della Cantina Sociale di Quistello - e in particolare il Lambrusco “80 Vendemmie” - sono caratterizzati dal giusto tenore zuccherino e alcolico e da buona acidità fissa, la quale contribuisce ad esaltarne i profumi e a mantenerli nel tempo.

Lambrusco Rosso Quistello Igt “80 Vendemmie” di Cantina Sociale di Quistello

Uvaggio: monovitigno Lambrusco Ruberti.

Vinificazione: l’elaborazione avviene mediante rifermentazione in autoclave a temperatura controllata per un periodo abbastanza lungo, la bollicina che si ottiene è particolarmente fine e bene incorporata.

Colore: rosso rubino vivo con riflessi violacei.

Profumo: nel bouquet spiccano sentori di mora e prugna rossa accompagnati da note floreali di viola.

Sapore: piacevolmente morbido al palato con una chiusura lievemente vellutata, la ricca carica estrattiva gli conferisce fragranza e al contempo struttura.

Gradi: 11% vol.

Temperatura di servizio: servire fresco alla temperatura di 10-12°C.

Abbinamenti: da accompagnare ai cibi della tradizione come la pasta fatta in casa e salumi e, comunque, un vino a tutto pasto.

Cantina Sociale di Quistello

via Roma 46 - 46026 Quistello (Mn)

Tel 0376 618118