Un vino che si segnala per spiccato carattere, finezza e persistenza gustativa. Di colore brillante, paglierino intenso, esprime al meglio le caratteristiche dei vini del Lugana: un grande corpo, un profumo delicato ed un bouquet complesso e raffinato. È particolarmente indicato con il pesce, le carni bianche e gli antipasti. Ottimo come aperitivo.

Lugana Doc “Limne” di Tenuta Roveglia

Vitigno: Turbiana 100%

Vinificazione: in bianco e spremitura soffice delle uve con estrazione massima del 60% di mosto fiore. Fermentazione in botti di acciaio

Affinamento: 4-5 mesi in botti di acciaio

Imbottigliamento: in più riprese da febbraio a settembre dell’anno successivo alla raccolta e messo in commercio dopo 2-3 mesi di riposo in bottiglia

Gradazione: 13 % vol.

Temperatura di servizio: 8-10°C

Prezzo franco cantina: 10,50 € iva esclusa

Tenuta Roveglia

Loc. Roveglia 1 - 25010 Pozzolengo (Bs)

Tel 030 918663