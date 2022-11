Raffinato bianco lacustre, il Lugana ha natali illustri: la sua origine è certificata fin dal Settecento, ma la tradizione viticola di queste terre risale quanto meno ai Romani. Si avvale del benefico microclima temperato del lago, nasce da terreni argillosi e proviene da una particolare varietà locale di Trebbiano chiamata Turbiana, che ne garantisce struttura e buona longevità; profuma di fiori di campo e agrumi. Oggi è uno dei vini italiani di maggior successo.

Lugana Superiore Doc “Madonna della Scoperta” Perla del Garda

Vitigni: Turbiana 100%

Altitudine: 150-250 mt sul livello del mare.

Tipologia di terreno: calcareo argilloso, origine morenica

Sistema di allevamento: guyot

Vinificazione: acclimatamento a bassa temperatura 10°C, selezione accurata delle uve

Fermentazione: 8-10 giorni in vasche di acciaio inox a temperatura controllata

Affinamento: permanenza in acciaio e in botti di legno per 10 mesi

Colore: si presenta con un color giallo paglierino tenue con riflessi tendenti al dorato

Profumo: frutta fresca, in particolare di mela e pesca bianca e piacevoli note agrumate

Sapore: ha un gusto ampio, rotondo e corposo

Abbinamenti: perfetto con piatti di pesce e formaggi; da servire a una temperatura consigliata tra 10 e 12°C; si consiglia di stappare al momento

Prezzo franco cantina: 15,57 € iva esclusa

Perla del Garda

via Fenil Vecchio 9 - 25017 Lonato del Garda (Bs)

Tel 030 9103109