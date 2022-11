Un colore carico e profondo, profumi intensi e avvolgenti, grande carattere e persistenza unite ad una notevole longevità fanno di questo vino rosso del Garda il fiore all'occhiello della produzione aziendale, vero orgoglio di Cesare e Franco Gozzi. Realizzato solo nelle annate migliori, il vino è ottenuto da uve Merlot e Cabernet Sauvignon selezionate con grande attenzione e raccolte a mano in uno dei vigneti più vecchi della proprietà, la vigna Magrini, che grazie al terreno sassoso calcareo e all’esposizione ottimale, fornisce una produzione limitata (circa 60 q/ha) ma di altissima qualità.

Mantova Rosso Igt “Magrini” di Cantina Gozzi

Uve: Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 50%.

Grado alcolico: 15% vol.

Vigneto: su terreno morenico sassoso.

Sistema di allevamento e produzione: cordone speronato, con una produzione di 80 q/ha e di grande qualità grazie all’alta concentrazione in zuccheri e polifenoli.

Vendemmia: tardiva, manuale, in cassette di legno.

Vinificazione: dopo un lieve appassimento in cassetta per circa 20 giorni, la fermentazione avviene in botti d’acciaio con una macerazione di circa 14 giorni.

Affinamento: in tonneau di rovere dell'Allier per 12 mesi, poi in bottiglia per almeno un anno.

Colore: rosso rubino intenso.

Profumi: evoluti, intensi di frutta rossa. Ottima persistenza.

Sapori: potente, molto strutturato. In bocca presenta tannini morbidi e una leggera nota speziata.

Abbinamenti: carni grasse, carni rosse in genere, stracotti e formaggi stagionati.

Temperatura di servizio: 14-16°C.

Prezzo franco cantina: 11,50 € iva esclusa

Cantina Gozzi

via Ortaglia 16 - Olfino di Monzambano (MN)

Tel 0376 800377