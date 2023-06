Cantina Bottenago è un’azienda vitivinicola che concentra la sua attenzione sul prodotto biologico, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dei vini. È situata tra le colline della Valtènesi, da sempre rinomate per i vini rossi, bianchi e rosati di prima qualità, dal rosso “Groppello” Doc al rosé Riviera del Garda Classico “Chiaretto”, fino al Benaco Bresciano Igt. Il Metodo Classico Garda Doc Spumante Extra Brut “Bottinus” è prodotto da uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero, attraverso le tecniche della vinicazione in bianco, rifermenta in bottiglia in presenza di zuccheri e lieviti selezionati a temperatura controllata. Giallo paglierino, perlage fine e persistente. Al naso delicati sentori di fiori bianchi, pesca gialla e cedro. In bocca è fresco ed elegante, con note di cedro e limone. Buona la sapidità

Metodo Classico Garda Doc Spumante Extra Brut “Bottinus”

VITIGNI: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero

ZONA DI PRODUZIONE: I vigneti per la produzione dello spumante sono siti nel comune di Muscoline, in località Brassina, nelle immediate vicinanze del lago Lucone.

FORMA ALLEVAMENTO: Guyot

RESA PER PIANTA: 2,5 kg

DENSITÀ PIANTE: 4.500 piante ettaro

RESA PRODUZIONE: 11 tonnellate ettaro

VENDEMMIA: Manuale in cassette nelle prime ore della giornata.

VINIFICAZIONE: prodotto da uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero, attraverso le tecniche della vinificazione in bianco, rifermenta in bottiglia in presenza di zuccheri e lieviti selezionati a temperatura controllata. L’affinamento sui lieviti si protrae per almeno 12 mesi.

ALCOL: 12% vol.

RESIDUO ZUCCHERINO: 6,9 g/l

ABBINAMENTI: Ottimo in aperitivo o a tutto pasto per accompagnare piatti di pesce e crostacei.

TEMPERATURA DI DEGUSTAZIONE: 4-6°C

Prezzo franco cantina: 14,90 € iva esclusa

Bottenago

via Montecanale 6/a - 25080 Polpenazze del Garda (Bs)

Tel 0365 1590240