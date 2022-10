Il colore richiama l’eleganza del Pinot nero, rosso rubino intenso e luminoso. Al naso sfumature di frutti di bosco che si intrecciano con la spezia nera, dalla liquirizia in bacchetto al pepe nero. Croccante la frutta, croccante e fresca la florealità. Vestito di tutto punto, questo vino porta una nota vellutata al naso che si riprende in bocca. L’ingresso è pieno e snello. Invoglia la beva questa freschezza che ricorda un succo di melagrana vellutato da un tannino presente ma mai coprente. Elegante e fine in bocca, disarma e regala piacere con la sua precisa linea di lettura di territorio. Semplice, preciso e mai banale.

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc “Carillo”

Vitigno: Pinot nero

Vendemmia: dopo un leggero diradamento effettuato a metà luglio, vendemmia manuale in cassette da 17 kg con selezione meticolosa dei migliori grappoli

Vinificazione: diraspapigiatura soffice e successiva fermentazione con lieviti autoctoni in vasche di acciaio inox a temperatura controllata inferiore ai 26°C. Macerazione di 8 giorni. Durante la macerazione si effettuano rimontaggi o follature in base alla cinetica fermentativa. Fermentazione malolattica in botti da 25 hl

Affinamento: 6 mesi in vasche di acciaio inox. Dopo la messa in bottiglia, almeno 2 mesi di ulteriore affinamento prima della commercializzazione

Vista: colore rosso rubino brillante

Olfatto: intenso, con note di spezie e piccoli frutti rossi

Gusto: fruttato, armonico e fragrante con una buona freschezza. Pienamente varietale

Prezzo franco cantina: 9,84 € Iva esclusa

Frecciarossa

via Fratelli Vigorelli 141 - 27045 Casteggio (Pv)

Tel 0383 804465