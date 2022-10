Nel cuore dell’Oltrepò Pavese l’Azienda agricola Manuelina dedica ai suoi 22 ettari di vigneti cure e attenzioni speciali, attuando un sistema di coltivazione della vite in armonia con ambiente e territorio. Solonero è un rosso fermo ottenuto dalla vinificazione in purezza di selezionate uve Pinot Nero dei vigneti di proprietà: un vino corposo ed equilibrato, elegante all’olfatto e lungamente persistente al palato. Ottima compagnia per carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc “Solonero” di Manuelina

Vitigno: Pinot Nero 100%

Sistema di allevamento: Guyot

Vinificazione: le uve, raccolte manualmente nei vigneti attorno all'azienda, subiscono una pigiadiraspatura soffice che elimina il raspo e prepara il mosto, ricco di bucce, al processo fermentativo. La fermentazione alcolica è indotta con l’utilizzo di lieviti selezionati e si svolge a temperatura controllata. La macerazione del mosto con le bucce ha una durata variabile a seconda delle annate. Le parti solide sono poi separate dal mosto tramite pressatura. Al mosto-vino sono aggiunti tannini nobili per accentuarne la struttura e la finezza.

Affinamento: in vasche di acciaio a bassa temperatura

Vista: colore rosso brillante con sfumature amaranto.

Olfatto: al naso mostra grande eleganza; è intenso, netto, con note fruttate di marasca e ribes nero.

Gusto: al palato offre grande equilibrio, struttura medio-buona, lunga persistenza.

Abbinamenti: ottimo sulle carni in genere e sulla cacciagione da piuma, ma accompagna bene anche i formaggi invecchiati.

Temperatura di servizio: 16-18°C

Grado alcolico: 13% vol. (grado indicativo, variabile a seconda dell'annata)

Prezzo franco cantina: 7,50 € iva esclusa

Azienda agricola Manuelina

Fraz. Ruinello di Sotto 3/A - 27047 Santa Maria della Versa (Pv)

Tel 0385 278247