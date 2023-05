Dalle vigne di Turbiana allevate su terreni freschi e argillosi, arrivano le uve dedicate a questo metodo classico millesimato. Il nome sottolinea sia l’epoca di vendemmia (le sue uve sono le prime a essere raccolte) che la scelta di utilizzare per i vini base soltanto la primissima frazione della spremitura, ossia l’essenza dell’acino.

Primessenza 2019 Metodo Classico Lugana Doc Montonale

Vitigno: 100% Turbiana



Vigneti di origine: si selezionano le uve più idonee dai vigneti aziendali nel borgo di Montonale, esposti a ventilazione costante che permette un’ottima maturazione dei grappoli



Terreno: argilloso, calcareo e ricco di minerali

Forma di allevamento: guyot, 5/6 gemme per pianta



Resa media: 100 quintali per ettaro



Vinificazione: i grappoli sono selezionati e raffreddati prima della pressatura, per conservare il più possibile i precursori aromatici. Avviene quindi la spremitura soffice in assenza di ossigeno, per evitare l’ossidazione dei componenti nobili dell’uva; si seleziona solo la prima frazione del mosto fiore, ottenuto a pressioni molto delicate. Il mosto è fatto illimpidire per decantazione naturale, e fermenta per 10 giorni in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata. Il vino matura almeno 6 mesi sulle fecce nobili con costanti bâtonnage. Imbottigliato in primavera, inizia la rifermentazione alla temperatura di 12°C con l’aggiunta dello stesso mosto fiore, al fine di poter rispettare l’autenticità ed evidenziare il lato autoctono della sua personalità. Raggiunge una pressione di 6 bar e rimane nella bottiglia coricata, a contatto con i lieviti, per almeno 30 mesi. Terminato l’affinamento, si effettua la sboccatura e riposa in bottiglia per almeno 6 mesi



Aspetti organolettici: colore giallo paglierino brillante con riflessi vivaci. Al naso svela ricordi di fiori bianchi, profumi di pesca gialla, zest di limone candito, lievi note balsamiche di resina e cera d’api e sfumature di lievito. Solletica il palato il perlage finissimo e delicato, ritornano le sensazioni di scorza candita e pesca nettarina che donano cremosità e finezza. Sorprende la vibrante freschezza che sul finale si trasforma in sapidità minerale



Gradazione alcolica: 12,5% Vol



Abbinamenti: versatile, si adatta a svariati accostamenti, ottimo con antipasti sfiziosi di crostacei e frutti di mare, risotti e primi piatti saporiti e secondi a base di pesce o carni bianche. Da provare con tipico luccio in concia bresciana

Montonale

Località Conta 4/A - 25015 Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 9103358