Il rosato si esprime con un colore sublime. Piacevole alla vista e al naso. Un rosa che racconta i sentori di fragolina di bosco, petalo di rosa, zucchero filato, cipria e citricità che ricorda il pompelmo. Il sorso è pieno e il gioco tra lo zucchero residuo e l’acidità porta grande equilibrio. Succoso ed elegante. Il produttore lo definisce ruffiano, ma a mio modo di vedere lo nasconde molto bene. Bella la chiusura amaricante tipica del pompelmo.

Rosa dei Colli Cantina Cattani

Vitigno: 100% Merlot

Vendemmia: manuale, con selezione dell'uva in vigna e in cantina

Vinificazione: diraspato e pressato. Segue chiarifica statica di 1/2 giorni. Sfecciatura e fermentazionea temperature di 15/16° C per circa 15 giorni in vasca di acciaio inox fino a fine fermentazione.

Affinamento: rimane in vasca dopo la fermentazione alcolica per effettuare la fermentazione malolattica sulle fecce per circa un mese a basse temperature e frequenti battonage. Sfecciato e nuovamente affinato per ulteriori 6/7 mesi. Imbottigliato riposa per 2/3 mesi prima di essere commercializzato.

Abbinamenti: indicato per antipasti, risotti di verdure, carni bianche, carne cruda e formaggi di media stagionatura.

Prezzo franco cantina: 4,00 € iva esclusa

Cantina Cattani

strada Cavallara 2 - 46040 Cavriana (Mn)

Tel 0376 82231