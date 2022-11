Vino rosso ottenuto da uve Merlot (60%) e Cabernet Sauvignon (40%) vinificate separatamente. L’unione dei due vini (taglio bordolese) avviene in perfetta armonia, sublimando le caratteristiche dei singoli vitigni con l’invecchiamento per almeno 2 anni in botticelle di rovere francese (tonneaux) da 500 litri.

Valcalepio Doc Rosso Riserva “I Due Lauri” Medolago Albani

Vitigni: Merlot (60%) e Cabernet Sauvignon (40%)

Vinificazione: vendemmia manuale e fermentazione a temperatura controllata. Invecchiamento in tonneaux di rovere da 500 litri per almeno due anni.

Gradazione alcolica: 12,5 % vol.

Colore: rosso rubino molto intenso con bagliori porpora.

Profumo: elegante, ampio, con marcati sentori di piccoli frutti.

Gusto: di grande personalità e struttura, con lunga persistenza aromatica.

Abbinamenti: accompagna carni rosse, brasate e lesse; eccelle con la cacciagione.

Temperatura di servizio: 18-20°C

Prezzo franco cantina: 13,50 € iva esclusa

Azienda vitivinicola Medolago Albani

via Redona 12 - 24069 Trescore Balneario (Bg)

Tel 035 942022