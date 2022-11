Ottenuto esclusivamente da uve Nebbiolo, localmente denominate Chiavennasca, scrupolosamente selezionate e proveniente da vigneti storici, Al Carmine prende il nome dalla caratteristica chiesa che domina una delle migliori zone viticole valtellinesi: l'Inferno, la più ristretta delle quattro sottozone del Valtellina Superiore Docg. Intenso e generoso, questo classico Inferno nasce da uve Nebbiolo prodotte in vigneti dalla particolare morfologia, situati in una località dove la forte pendenza del terreno e le elevate temperature estive rendono il lavoro una fatica immane. Una “fatica d'inferno”, per dirla come i viticoltori. Per disposizione del disciplinare di produzione del Valtellina Superiore Docg Riserva, il vino deve invecchiare per almeno di 36 mesi di cui almeno 12 in botti di rovere prima di essere messo in commercio.

Valtellina Superiore Docg Inferno “Al Carmine” Caven

Uva: Nebbiolo-Chiavennasca 100%

Vigneti: di proprietà ricadenti sul versante retico da est a ovest con esposizione a sud siti all'interno della zona di produzione del Valtellina Superiore Inferno ad un'altitudine tra i 300 e i 450 m slm nei comuni di Montagna in Valtellina, Poggiridenti e Tresivio. Terreno franco-sabbioso, permeabile all'acqua, moderatamente profondo.

Vinificazione: fermentazione a cappello sommerso con macerazione sulle bucce per circa 12 giorni a temperatura controllata.

Affinamento: dopo i primi frequenti e fondamentali travasi, viene posto a maturare in piccole botti di rovere francese per almeno 18 mesi e successivamente in botti grandi di rovere per un periodo ottimale. Prima di essere commercializzato affina in bottiglia per almeno 8 mesi.

Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino brillante che con l'invecchiamento tende al granata. Profumo fruttato con sentore di lampone con leggere venature di violetta. Sapore morbido, vellutato, sapido, persistente ed elegante.

Invecchiamento: conservato in ambiente idoneo, può invecchiare per più di 10 anni.

Abbinamenti: carni rosse, arrosti, stracotti, formaggi vecchio e stravecchi.

Contenuto alcolico: 13% vol.

Temperatura di servizio: 18°C

Prezzo franco cantina: 18,00 € iva esclusa

Caven Camuna

via Stelvio 40/A - 23030 Chiuro (So)

Tel 0342 482631