Concours Mondial de Bruxelles: due Gran Medaglie d'Oro per l'Italia

Sono stati annunciati i risultati della quarta e ultima Sessione del Concours Mondial de Bruxelles (CMB) dedicata ai Vini Dolci e Fortificati. Quest'anno, più di 300 vini provenienti da 23 Paesi hanno partecipato al concorso, con le principali nazioni produttrici - Portogallo, Francia, Italia e Cina - che hanno dominato la scena. L'Italia ha ottenuto un notevole successo, vincendo un numero leggermente superiore di medaglie, tra cui 2 Gran Medaglie d’Oro per la Toscana e per le Marche sulle 6 assegnate in totale. A inizio ottobre, 27 degustatori internazionali, provenienti da 9 nazionalità, si sono riuniti per una degustazione alla cieca dei campioni iscritti.

Concours Mondial de Bruxelles: risultati positivi per l'Italia

L'Italia si conferma un grande produttore di vini dolci e fortificati, aggiudicandosi un totale di 20 medaglie, 6 in più rispetto all’edizione del 2023. Le due Gran Medaglie d’Oro italiane sono state attribuite al Fonti e Lecceta 2016 di Torre a Cona e al ‘Ppiccato Limited Edition Rosso Passito 2014 di Cantina Fattoria Duri. 10 su 58, invece, le Medaglie d'Oro ottenute dalle Cantine italiane, mentre sui 47 argenti assegnati in tutto, 8 sono tricolori.

Le due Gran Medaglie d'Oro ottenute dall'Italia

Per posizionare e promuovere i vini dolci e fortificati, il CMB ha organizzato un workshop dedicato al vin Santo di Toscana, condotto da Mattia Cianca e supportato dal Consorzio Vino Chianti, permettendo alla giuria di esplorare la ricchezza e la diversità di questi prodotti.

Concours Mondial de Bruxelles: rivelazioni e altre premiazioni

Tra le rivelazioni del concorso, il Domaine le Mont Cuvée Privilège 2021 di Claude e Louis Robin ha vinto il Trofeo Rivelazione Vini Dolci. Complessivamente, la Francia ha vinto 21 medaglie, con un notevole 40% di prodotti premiati. L’altra rivelazione è stata il Dr White Port 50 Years Old di Agri-Roncão, premiato come Trofeo Rivelazione Vini Fortificati. Inoltre, l'Ungheria ha celebrato la sua prima Gran Medaglia d’Oro con il Tokaj TR Szamorodni 2019 di TR Wines Tokaj.

La Slovacchia ha ottenuto una Medaglia d’Oro con il Tokajský Výber 6-putnový 2019 di Chateau Grand Bari. Nonostante il contesto geopolitico, la tenuta Shabo dell'Ucraina ha ricevuto 3 premi (1 Medaglia d’Oro e 2 d’Argento), dimostrando resilienza e qualità.

Concours Mondial de Bruxelles: i vini italiani premiati

