Tre Bicchieri: alla scoperta dei vini premiati dal Gambero Rosso

È tutto pronto per la presentazione ufficiale della Guida dei vini 2025 curata dal Gambero Rosso. Intanto è stato reso noto l’elenco dei vini che, nell’edizione 2025 della guida, hanno ottenuto il riconoscimento dei Tre Bicchieri, uno dei più rilevanti nell'ambito della critica enologica italiana. La selezione riflette, come ogni anno, la qualità e la diversificazione delle produzioni vinicole nazionali, includendo sia cantine consolidate che nuove realtà emergenti. Questa classificazione si conferma un riferimento per appassionati e professionisti del settore, fornendo indicazioni su etichette che si distinguono per il loro livello qualitativo. L'edizione 2025 comprende un'ampia varietà di tipologie vinicole, dai rossi ai bianchi, fino a spumanti e vini dolci, a testimonianza della complessità e dell’evoluzione del panorama enologico italiano.

Abruzzo, domina il Montepulciano

Nonostante la difficile annata 2023, caratterizzata da sfide come la peronospora, l’Abruzzo ha visto 16 vini premiati con i Tre Bicchieri nella guida 2025 del Gambero Rosso. Tra i Pecorino, sono stati premiati il "Giocheremo con i Fiori 2023" di Torre dei Beati e il Pecorino 2023 di Feudo Antico. Nel comparto del Cerasuolo, spiccano tre etichette: "Giusi" di Terraviva, "Fossimatto" di Fontefico e una nuova entrata, il Cerasuolo di Cingilia.

L’Abruzzo ha visto 16 vini premiati

Il Montepulciano domina la selezione con sette vini premiati, tra cui spiccano il "Fosso Cancelli" di Chiara Ciavolich, il Montepulciano di Emidio Pepe e il Villamagna di Torre Zambra. Infine, il Trebbiano ha visto il riconoscimento di Amorotti, Masciarelli, La Valentina e, per la prima volta, la famiglia Spinelli. Questi risultati confermano la qualità della produzione abruzzese, con aziende capaci di interpretare al meglio le caratteristiche dei vitigni autoctoni e del territorio.

Abruzzo, i vini premiati

Abruzzo Pecorino Giocheremo con i Fiori 2023 - Torre dei Beati

Cerasuolo d'Abruzzo 2023 - Cingilia

Cerasuolo d'Abruzzo Giusi 2023 - Tenuta Terraviva

Cerasuolo d'Abruzzo Sup. Terre di Chieti Fossimatto 2023 - Fontefico

Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Neromoro Ris. 2020 - Fattoria Nicodemi

Montepulciano d'Abruzzo 2022 - Emidio Pepe

Montepulciano d'Abruzzo Alto Tirino Campo Affamato 2021 - Inalto Vini d'Altura

Montepulciano d'Abruzzo Capo le Vigne 2019 - VignaMadre - Famiglia Di Carlo

Montepulciano d'Abruzzo Casauria Podere Castorani Ris. 2020 - Castorani

Montepulciano d'Abruzzo Fosso Cancelli 2019 - Ciavolich

Trebbiano d'Abruzzo 2022 - Amorotti

Trebbiano d'Abruzzo Le Stagioni del Vino 2021 - Spinelli

Trebbiano d'Abruzzo Sup. Castello di Semivicoli 2022 - Masciarelli

Trebbiano d'Abruzzo Sup. Spelt 2022 - La Valentina

Tullum Pecorino Biologico 2023 - Feudo Antico

Villamagna 2022 - Torre Zambra

Alto Adige, il potere della diversità

La regione, caratterizzata da una grande varietà di terreni e vitigni, unisce piccole realtà artigianali e grandi cooperative, tutte accomunate da un’attenzione scrupolosa alla qualità. Tra i vini rossi spiccano tre Pinot Nero, eleganti e raffinati, e altrettanti Lagrein, potenti e strutturati. A completare la selezione troviamo due Schiava e un Cabernet Sauvignon, ognuno espressione autentica del territorio.

L'Alto Adige ha visto 24 vini premiati

Anche sul fronte dei vini bianchi, l'Alto Adige offre un'ampia scelta: Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay e Riesling, solo per citarne alcuni, tutti espressione della luminosità e della finezza del territorio. Novità di quest’anno è lo spumante Comitissa Riserva '20 di Lorenz Martini, che debutta con il prestigioso riconoscimento grazie alla sua tensione e finezza.

Alto Adige, i vini premiati

A. A. Cabernet Sauvignon Freienfeld Ris. 2020 - Cantina Kurtatsch

A. A. Chardonnay Kreuzweg Family Reserve Ris. 2020 - Castelfeder

A. A. Chardonnay Troy Ris. 2021 - Cantina Tramin

A. A. Gewürztraminer V. Kastelaz 2022 - Elena Walch

A. A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz 2023 - Cantina Kaltern

A. A. Lagrein Ris. 2021 -Untermoserhof - Georg Ramoser

A. A. Lagrein Taber Ris. 2022 - Cantina Bozen

A. A. Lagrein V. Klosteranger Ris. 2020 - Muri-Gries

A. A. Müller Thurgau V. Feldmarschall von Fenner 2021 - Tiefenbrunner

A. A. Pinot Bianco Sirmian 2022 - Nals Margreid

A. A. Pinot Bianco Tyrol 2022 - Cantina Merano

A. A. Pinot Nero Matan Ris. 2021 - Tenuta Pfitscher

A. A. Pinot Nero Sanct Valentin Ris. 2021 - Cantina Produttori San Michele Appiano

A. A. Pinot Nero Trattmann Ris. 2021 - Cantina Girlan

A. A. Santa Maddalena Cl. V. Premstallerhof 2023 - Tenuta Hans Rottensteiner

A. A. Sauvignon Gran Lafóa Ris. 2021 - Cantina Colterenzio

A. A. Sauvignon Renaissance Ris. 2021 - Gump Hof - Markus Prackwieser

A. A. Sauvignon Sàcalis Ris. 2021 - Tenuta Ansitz Waldgries

A. A. Spumante Pas Dosé Comitissa Ris. 2020 - Lorenz Martini

A. A. Terlano Nova Domus Ris. 2021 - Cantina Terlano

A. A. Terlano Pinot Bianco Eichhorn 2022 - Manincor

A. A. Val Venosta Riesling 2022 - Falkenstein - Franz Pratzner

A. A. Valle Isarco Riesling Praepositus 2022 - Abbazia di Novacella

A. A. Valle Isarco Sylvaner R 2022 - Köfererhof - Günther Kerschbaumer

Basilicata, Aglianico d’eccellenza

Quattro Aglianico del Vulture della Basilicata hanno ottenuto il riconoscimento dei Tre Bicchieri. Le cantine protagoniste sono Terra dei Re, con il Nocte 2020, un Aglianico moderno ed equilibrato; Donato D’Angelo, con il Calice 2022, espressione classica e profonda della denominazione; Cantine del Notaio, che presenta il Repertorio 2022, un vino dal carattere deciso e tannini levigati; ed Elena Fucci, che con il Titolo 2022 conferma la capacità di coniugare struttura e finezza.

L‘Alto Adige ha visto 4 vini premiati

Queste aziende, da anni presenti tra le migliori del panorama vinicolo lucano, dimostrano una costante dedizione alla qualità e una visione innovativa, mantenendo forte il legame con il territorio vulcanico del Vulture. La crescente presenza di vini della regione alle finali fa ben sperare per il futuro del settore vinicolo in Basilicata.

Basilicata, i vini premiati

Aglianico del Vulture Calice 2022 - Donato D'Angelo di Filomena Ruppi

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2022 - Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nocte 2020 - Terra dei Re

Aglianico del Vulture Titolo 2022 - Elena Fucci

Calabria, tra vini dolci e il ritorno del Cirò

Un dato significativo è il successo dei vini dolci in Calabria, un settore in crescita, con etichette come il Moscato di Saracena dei fratelli Bisconte e quello di Biagio Diana, che si distinguono per la qualità e il lungo affinamento. Un altro aspetto rilevante è il ritorno del Cirò, che si sta affermando come un grande classico del Sud Italia, grazie all'impegno di produttori storici e nuove realtà emergenti. Questo vino sta riacquistando rilevanza anche a livello internazionale, riconfermando la sua eleganza.

La Calabria ha visto 4 vini premiati

Nel sud della Calabria, la vinificazione a secco dello zibibbo e del greco di Bianco e l’uso del pecorello dimostrano la vitalità di questa zona, dove produttori di prima generazione stanno recuperando tradizioni locali. Nel complesso, i vini calabresi premiati con i Tre Bicchieri dimostrano la continua crescita e l’autonomia raggiunta da questa regione nel panorama enologico nazionale.

Calabria, i vini premiati

Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. 2022 - Librandi

Cirò Rosso Cl. Sup. Ris. 0727 2019 - Brigante Vigneti & Cantina

Grisara Pecorello 2023 - Roberto Ceraudo

Particella 58 2023 - Antonella Lombardo

Campania, un'eccellenza a prevalenza bianca

La viticoltura campana si estende su oltre 25mila ettari, spaziando tra territori variegati come le aree vulcaniche di Vesuvio e Campi Flegrei, le isole, i vigneti d'altura dell'Irpinia e le vigne costiere della Costiera Amalfitana. Questa diversità geo-morfologica si riflette in un ricco patrimonio ampelografico, con vitigni come Fiano, Greco, Falanghina, Aglianico e Piedirosso.

La Campania ha visto 21 vini premiati

L'edizione 2025 della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso conferma l'eccellenza dei vini bianchi, con 16 dei 21 Tre Bicchieri assegnati. Fiano di Avellino, Falanghina del Sannio e Greco di Tufo sono protagonisti, insieme al Fiorduva di Marisa Cuomo e all'orange wine Zagreo di Cacciagalli. Sul fronte dei rossi, l'Aglianico e il Taurasi mostrano segni di miglioramento, bilanciando potenza e finezza. Una nuova promettente figura si affaccia nel panorama: Mario Fappiano del Sannio, premiato al suo debutto in Guida.

Campania, i vini premiati

Campi Flegrei Piedirosso 2021 - Contrada Salandra

Campi Flegrei Piedirosso V. Madre 2022 - La Sibilla

Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2023 - Marisa Cuomo

Falanghina del Sannio 2022 - Fappiano

Falanghina del Sannio Sant'Agata dei Goti V. Segreta 2022 - Mustilli

Falanghina del Sannio Svelato 2023 - Terre Stregate

Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe 2023 - Fontanavecchia

Falanghina del Sannio Taburno Bonea 2023 - Masseria Frattasi

Fiano di Avellino 2023 - Colli di Lapio

Fiano di Avellino Alimata 2022 - Villa Raiano

Fiano di Avellino Ciro 906 2021 - Ciro Picariello

Fiano di Avellino Colle delle Ginestre Ris. 2022 - Tenuta del Meriggio

Fiano di Avellino Le Grade 2023 - Vinosia

Fiano di Avellino Tognano Ris. 2021 - Rocca del Principe

Greco di Tufo Cutizzi Ris. 2022 - Feudi di San Gregorio

Greco di Tufo V. Serrone Ris. 2022 - Cantine di Marzo

Greco di Tufo Vittorio Ris. 2010 - Di Meo

Irpinia Aglianico Audeno 2021 - Masseria Della Porta

Taurasi 2021 - Donnachiara

Taurasi Terzotratto 2019 - I Favati

Zagreo 2022 - I Cacciagalli

Emilia-Romagna, un futuro diviso (sulla Guida)?

La Provincia di Bologna segna il confine tra due realtà enologiche ben distinte dell’Emilia-Romagna, che dalla prossima edizione della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso potrebbero essere trattate separatamente.

L'Emilia-Romagna ha visto 15 vini premiati

In Emilia, il Lambrusco resta protagonista assoluto, con una qualità in crescita nelle zone collinari di Modena e Reggio Emilia, distanziandosi dai vini più generici. Sui Colli Bolognesi, il Pignoletto continua a rafforzare il suo legame con il territorio, mentre nel Piacentino il Metodo Classico, basato su pinot nero e chardonnay, si distingue per eccellenza. La Romagna, invece, vive un momento di gloria con il Sangiovese, ora articolato in 16 sottozone, e l'Albana, vitigno amato per la sua versatilità. A completare il quadro, il Trebbiano, soprattutto dai vigneti di collina, promette di far emergere ulteriormente il carattere autentico della regione.

Emilia-Romagna, i vini premiati

Il Pigro Dosaggio Zero M. Cl. 2021 - Cantine Romagnoli

Lambrusco di Sorbara Brut M. Cl. Brutrosso 2023 - Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara Brut Omaggio a Gino Friedmann 2023 - Cantina di Carpi e Sorbara

Lambrusco di Sorbara Leclisse 2023 - Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara V. del Cristo 2023 - Cavicchioli

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 7Bio 2023 - Cantina Settecani

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2023 - Fattoria Moretto

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vign. Cialdini 2023 - Cleto Chiarli Tenute Agricole

Reggiano Lambrusco Concerto 2023 - Medici Ermete

Romagna Albana Secco Codronchio 2022 - Fattoria Monticino Rosso

Romagna Albana Vitalba 2023 - Tre Monti

Romagna Sangiovese Marzeno Poggio Vicchio 2022 - Fattoria Zerbina

Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Probi Ris. 2020 - Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2022 - Noelia Ricci

Umberto 2021 - Umberto Cesari

Friuli Venezia-Giulia, non solo bianchi

Il Friuli Venezia Giulia si distingue per la sua vocazione alla produzione di vini bianchi di alta qualità, prevalentemente coltivati sulle colline protette dalle Alpi Giulie e nella pianura, dove la glera è ormai dedicata al Prosecco. Il Pinot grigio è il vitigno più esteso, sebbene il Friulano rimanga il vino quotidiano più amato dai locali.

Il Friuli Venezia Giulia ha visto 25 vini premiati

Negli ultimi anni, la Ribolla Gialla ha registrato un notevole incremento nella produzione, divenendo un fenomeno nel panorama vitivinicolo regionale. Questa varietà, apprezzata per la sua acidità, produce ottimi vini fermi e spumanti, specialmente nelle zone d’eccellenza come il Collio. Tecniche ancestrali e lunghi periodi di macerazione caratterizzano i vini provenienti da questa regione, dando vita a prodotti intriganti. Tra i rossi, il Refosco e lo Schioppettino sono i più rappresentativi, con il Pignolo e il Tazzelenghe che offrono produzioni limitate ma preziose. Tuttavia, è il comparto bianco a ottenere maggiori riconoscimenti e a valorizzare il territorio.

Friuli Venezia-Giulia, i vini premiati

Braide Alte 2022 - Livon

Capo Martino 2022 - Jermann

Chardonnay 2019 - Vigne del Malina

Collio Bianco Broy 2022 - Eugenio Collavini

Collio Bianco Fosarin 2022 - Ronco dei Tassi

Collio Bianco Luna di Ponca 2021 - Tenuta Borgo Conventi

Collio Bianco Stare Brajde Uve Autoctone 2022 - Muzic

Collio Bianco Uve Autoctone 2022 - Cantina Produttori Cormòns

Collio Chardonnay Ris. 2019 - Primosic

Collio Friulano Kaj Ris. 2021 - Paraschos

Collio Malvasia 2023 - Doro Princic

Collio Sauvignon 2023 - Tiare - Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Extempore 2018 - Venica & Venica

Eclisse 2022 - La Roncaia

FCO Bianco Myò I Fiori di Leonie 2021 - Zorzettig

FCO Biancosesto 2022 - Tunella

FCO Friulano Masiero Ris. 2021 - Torre Rosazza

FCO Schioppettino 2021 - Teresa Raiz

Friuli Aquileia Pinot Bianco Opimio 2020 - Ca'Bolani

Friuli Isonzo Bianco Flor di Uis 2022 - Vie di Romans

Friuli Isonzo Friulano I Ferretti 2022 - Tenuta Luisa

Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2022 - Lis Neris

Friuli Pinot Bianco 2023 - Le Monde

Kronos Vitovska 2018 - Bajta - Fattoria Carsica

Rosazzo Terre Alte 2021 - Livio Felluga

Lazio, pregi e difetti dei vini della regione

Il Lazio vitivinicolo, come emerge dalla Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, evidenzia pregi e difetti consolidati. Da un lato, si apprezza la varietà del panorama enologico di alta qualità, con i Tre Bicchieri distribuiti in tutta la regione, da Ponza ai calanchi viterbesi. Tuttavia, questo riflette anche la mancanza di distretti vitivinicoli ben definiti e capaci di rappresentare un peso specifico a livello di qualità, nonostante la presenza di aree come i Castelli Romani, le Terre del Cesanese e i Colli Etruschi Viterbesi.

Il Lazio ha visto 10 vini premiati

La produzione premiata si distingue per la varietà dei vitigni: 14 differenti, dai locali come biancolella, malvasia del Lazio e cesanese, agli internazionali come merlot, grenache e chardonnay. Tuttavia, questa diversità evidenzia una difficoltà nel valorizzare i vitigni autoctoni come riferimento regionale. Tra i premiati spicca il ritorno di Casale Marchese, con un Frascati Superiore che rispolvera il prestigio di questa storica denominazione. Novità anche per lo spumante, con il primo Tre Bicchieri assegnato al Metodo Classico Sergio Mottura.

Lazio, i vini premiati

Anthium Bellone 2023 - Casale del Giglio

Biancolella di Ponza 2023 - Antiche Cantine Migliaccio

Cesanese del Piglio Sup. Hernicus 2022 - Antonello Coletti Conti

Fiorano Bianco 2022 - Tenuta di Fiorano

Frascati Sup. 2023 - Casale Marchese

Habemus 2022 - San Giovenale

Montiano 2021 - Famiglia Cotarella

Poggio Triale 2022 - Tenuta La Pazzaglia

Roma Bianco 2023 - Poggio Le Volpi

Sergio Mottura Brut M. Cl. 2015 - Sergio Mottura

Liguria, vocazione per i vini bianchi

La Liguria conferma la sua vocazione per i vini bianchi nella Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, con il Vermentino in primo piano. Tuttavia, anche i vini rossi emergono con riconoscimenti, come il Dolceacqua 2023 di Terre Bianche, un rosso espressivo e complesso, frutto del lavoro di Filippo Rondelli e Franco Locani. Questo vino rappresenta il Rossese di Dolceacqua, tipico della regione, cui si aggiungono altre etichette degne di nota, come quelle di Ka' Mancinè, Maccario-Dringenberg e Maixei.

La Liguria ha visto 6 vini premiati

Tra i Vermentino premiati, spiccano tre etichette dei Colli di Luni: il Vermentino Boboli 2023 di Giacomelli, l'Etichetta Nera di Lunae Bosoni, e il Solaris de La Baia del Sole. Sulle Colline di Levanto, invece, si distingue il Luccicante di Ca' du Ferrà, apprezzato per la sua aromaticità. Infine, ritorna sul podio un grande Pigato: l’U Baccan 2022 di Francesca Bruna, un riferimento per questa varietà, proveniente dalle vigne di Ranzo e Ortovero.

Liguria, i vini premiati

Colli di Luni Vermentino Boboli 2023 - Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2023 - Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Solaris 2023 - La Baia del Sole - Federici

Colline di Levanto Vermentino Luccicante 2023 - Cà du Ferrà

Dolceacqua 2023 - Terre Bianche

Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2022 - Bruna

Lombardia, potere alla diversità

La Lombardia si conferma una regione vinicola completa e diversificata. Gli assaggi per la Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso sottolineano il primato nazionale nel metodo classico, con numerosi Franciacorta e Oltrepò Pavese premiati con i Tre Bicchieri. Il distretto bresciano mostra una solida crescita produttiva, grazie a una zonazione accurata e dosaggi sempre più precisi. Anche i Satèn, in passato oggetto di critiche, hanno mostrato un'evoluzione stilistica significativa. Nell’Oltrepò Pavese, brillano le aziende che puntano sul Pinot Nero, con risultati notevoli.

La Lombardia ha visto 34 vini premiati

Tra i bianchi, emergono Lugana e San Martino della Battaglia, mentre i rosati della Valtènesi, secchi e fragranti, consolidano il loro ruolo di riferimento, grazie a un affinamento in bottiglia che ne esalta l'aromaticità. In Valtellina, le sottozone Sassella, Inferno e Grumello si confermano di grande rilievo, così come lo Sforzato. Spiccano anche il Moscato di Scanzo e di Volpara tra i vini dolci, mentre le zone del Garda, della Valcalepio e i Lambrusco del Mantovano offrono ulteriori interpretazioni di qualità.

Lombardia i vini premiati

Botticino Pià de la Tesa 2021 - Noventa Botticino

Capriano del Colle Fausto 2023 - Lazzari

Farfalla Dosaggio Zero M. Cl. Cave Privée 2017 - Ballabio

Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2019 - Bellavista

Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2019 - Ca'del Bosco

Franciacorta Dosaggio Zero Naturae Edizione 2020 - Barone Pizzini

Franciacorta Dosaggio Zero ND - San Cristoforo

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 33 2016 - Ferghettina

Franciacorta Extra Brut Boschedòr 2019 - Bosio

Franciacorta Extra Brut EBB 2018 - Mosnel

Franciacorta Extra Brut Rosé Lucrezia Ris. 2011 - Castello Bonomi

Franciacorta Nature Rosé 61 2017 - Guido Berlucchi Franciacorta

Franciacorta Satèn - Muratori

Lugana Cemento 2022 - Marangona

Lugana Perla 2023 - Perla del Garda

Mattia Vezzola Grande Annata M. Cl. Rosé 2018 - Costaripa

OP Buttafuoco Storico V. Solenga 2020 - Fiamberti

OP Cruasé Roccapietra 2018- Scuropasso - Roccapietra

OP M. Cl. Brut Cuvée 59 - Tenuta Travaglino

OP Pinot Nero M. Cl. Brut 1870 Gran Cuvée Storica 2020 - Giorgi

OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé Poggio dei Duca 2019 - Calatroni

OP Pinot Nero M. Cl. Pas Dosé Vergomberra 2020 - Bruno Verdi

OP Pinot Nero Pernice 2021 - Conte Vistarino

RGC Valtènesi Chiaretto Antitesi 2023 - Giovanni Avanzi

RGC Valtènesi Chiaretto Cl. Fontanamora 2023 - F.lli Turina

RGC Valtènesi Chiaretto Rosagreen 2023 - Pasini San Giovanni

San Martino della Battaglia Campo del Soglio 2023 - Selva Capuzza

Terrazze Alte Pinot Nero 2022 - Tenuta Mazzolino

Valtellina Sforzato Corte di Cama 2021 - Mamete Prevostini

Valtellina Sfursat 5 Stelle 2021 - Nino Negri

Valtellina Sup. Grumello SO 2021 - I Vitari

Valtellina Sup. Inferno Flammante 2021 - Tenuta Scerscé

Valtellina Sup. Inferno Ris. 2019 - Aldo Rainoldi

Valtellina Sup. Sassella Nuova Regina Ris. 2018 - AR.PE.PE

Marche, resilienza e aziende famigliari guidano la ripresa

La viticoltura delle Marche ha affrontato un 2023 difficile, segnato dalla peronospora, che ha ridotto drasticamente la produzione. Alcune aziende hanno vinificato il poco disponibile, altre si sono affidate al mercato delle uve, mentre i più colpiti hanno saltato l’annata, confidando in una vendemmia 2024 promettente nonostante le difficoltà idriche. A complicare lo scenario, la crisi di Terre Cortesi Moncaro, la più grande cooperativa marchigiana, ha gettato ulteriore incertezza sul comparto.

Le Marche hanno visto 24 vini premiati

Tuttavia, la resilienza delle piccole aziende, spesso a conduzione familiare, ha sostenuto la qualità produttiva. Si registrano segnali positivi, come il riconoscimento a un Bianchello del Metauro e il debutto di nuove aziende premiate con i Tre Bicchieri 2025. Tra queste, Edoardo Dottori e Cimarelli su Jesi, La Valle del Sole e Quinto Alfonsi nel Piceno.

Marche, i vini premiati

Bianchello del Metauro Sup. Chiaraluce 2022 - Crespaia

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2021 - Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Franz Ris. 2021 - Tenuta di Frà

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Kochlos Ris. 2022 - Edoardo Dottori

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Lauro Ris. 2021 - Poderi Mattioli

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Origini Ris. 2022 - Fattoria Nannì

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Rincrocca Ris. 2021 - La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Paolo Ris. 2021 - Pievalta

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Selezione Cimarelli Ris. 2022 - Cimarelli

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa Bucci Ris. 2021 - Bucci

Conero Sassi Neri Ris. 2020 - Fattoria Le Terrazze

Falerio Pecorino Al MonteNero 2022 - Quntì

Falerio Pecorino Onirocep 2023 - Pantaleone

Kurni 2022 - Oasi degli Angeli

Offida Pecorino Artemisia 2023 - Tenuta Spinelli

Piceno Sup. 2020 - La Valle del Sole

Piceno Sup. Morellone 2020 - Le Caniette

Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2021 - Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. V. V. Historical 2019 - Umani Ronchi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vign. del Balluccio 2022 - Tenuta dell'Ugolino

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. 2021 - Belisario

Verdicchio di Matelica Senex Ris. 2018 - Bisci

Verdicchio di Matelica Vertis 2022 - Borgo Paglianetto

Vignagiulia Rosso 2019 - Emanuele Dianetti

Molise, un territorio variegato

Il Molise, seconda regione più piccola d’Italia, offre un territorio variegato, tra montagne, colline e un breve tratto di costa. Questa terra, meno frequentata dai circuiti turistici, mantiene un fascino unico, soprattutto dal punto di vista naturalistico. La coltivazione della vite, praticata sin dall’antichità, riflette la profonda connessione con le radici rurali della regione.

Il Molise ha visto 2 vini premiati

La viticoltura molisana è caratterizzata da influenze esterne, con vitigni come montepulciano e trebbiano dall’Abruzzo, falanghina dal Sannio, e aglianico dall’Irpinia. Tuttavia, il vitigno autoctono del Molise è la tintilia, che continua a dare risultati promettenti. Tra i Tre Bicchieri 2025, emerge la 200 Metri ’23 di Tenimenti Grieco, una versione vivace e golosa, accanto al classico Don Luigi Riserva ’20 della Di Majo Norante.

Molise, i vini premiati

Molise Rosso Don Luigi Ris. 2020 - Di Majo Norante

Molise Tintilia 200 Metri 2023 - Tenimenti Grieco

Piemonte, un settore vitivinicolo in trasformazione

Il settore vinicolo piemontese sta vivendo un momento di trasformazione: chi produce Barolo e Barbaresco sembra avere il vento a favore, con una domanda stabile e prezzi alti per le cantine più rinomate o ben promosse. Chi non gode di questa notorietà deve vendere a prezzi più bassi. Tra i rossi, il Grignolino è in crescita, specialmente tra i giovani.

Il Piemonte ha visto 75 vini premiati

Sul fronte dei bianchi, il Timorasso sta vivendo un boom, sebbene con una crescita disordinata, mentre l'Arneis si distingue per un'evoluzione più graduale ma solida. Anche il Roero sta coinvolgendo un numero crescente di produttori, con il Gavi che mostra segni positivi di sviluppo, pur con minore visibilità. Infine, l'Alta Langa si sta affermando rapidamente, passando da una produzione poco conosciuta a una crescente domanda, grazie alla sua qualità e al posizionamento strategico.

Piemonte, i vini premiati

Alta Langa Extra Brut Bio 2019 - Bava-Cocchi

Alta Langa Pas Dosé Blanc de Blancs 2020 - Marcalberto

Barbaresco Asili 2021 - Carlo Giacosa

Barbaresco Asili Ris. 2019- Ca'del Baio

Barbaresco Giacone Lorens 2021 - Lodali

Barbaresco Mondino 2021 - Piero Busso

Barbaresco Montestefano Ris. 2019 - Produttori del Barbaresco

Barbaresco Ovello 2020 - Cantina del Pino

Barbaresco Pajè V. V. 2019 - Roagna

Barbaresco Pajoré 2021 - Sottimano

Barbaresco Pajoré 2021 - Bel Colle

Barbaresco Rabajà 2020 - Bruno Giacosa

Barbaresco Sorì Tildin 2021 - Gaja

Barbaresco Vanotu 2021 - Pelissero

Barbera d'Alba Elena La Luna 2022 - Roberto Sarotto

Barbera d'Asti Lavignone 2023 - Pico Maccario

Barbera d'Asti Sup. La Luna e i Falò 2022 - Vite Colte

Barbera d'Asti Sup. Montruc 2022 - Franco M. Martinetti

Barbera d'Asti Sup. Mysterium 2019 - Tenuta Montemagno

Barbera d'Asti Sup. Sansì 2021 - Scagliola - Sansì

Barbera del M.to Sup. Cantico della Crosia 2020 - Vicara

Barolo Arborina 2020 - Mauro Veglio

Barolo Cannubi 2020 - Giacomo Fenocchio

Barolo Castelletto 2020 - Fortemasso

Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2019 - Cascina Fontana

Barolo Francia 2020 - Giacomo Conterno

Barolo Ginestra Ris. 2016 - Paolo Conterno

Barolo Lazzarito 2020 - Casa E. di Mirafiore

Barolo Meriame 2020 - Paolo Manzone

Barolo Monprivato 2019 - Giuseppe Mascarello e Figlio

Barolo Monvigliero 2020 - F.lli Alessandria

Barolo Mosconi 2020 - Pio Cesare

Barolo Rive 2020 - Negretti

Barolo Rüncot Ris. 2016 - Elio Grasso

Barolo Sottocastello di Novello 2020 - Ca'Viola

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2020 - Giovanni Rosso

Barolo Vignarionda 2016 - Figli Luigi Oddero - Tenuta Parà

Barolo Vignarionda 2020 - Guido Porro

Barolo Villero 2020 - Livia Fontana

Barolo Villero Ris. 2016 - Vietti

Boca 2020 - Le Piane

Canelli Casa di Bianca 2023 - Gianni Doglia

Canelli Sant’Ilario 2023 - Ca'd'Gal

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Filari di Timorasso 2022 - Luigi Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Origo 2021 - Vigneti Repetto

Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2022 - La Colombera

Dogliani Papà Celso 2023 - Abbona

Dolcetto di Ovada 2022 - Tacchino

Gattinara Osso San Grato Ris. 2019 - Antoniolo

Gattinara Ris. 2019 - Giancarlo Travaglini

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2023 - Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2023 - La Toledana

Gavi V. della Madonnina Ris. 2021 - La Raia

Gavi V. della Rovere Verde Ris. 2021 - La Mesma

Ghemme V. Pelizzane 2017 - Torraccia del Piantavigna

Grignolino d'Asti Monferace 2019 - Tenuta Santa Caterina

Grignolino del M.to Casalese Arbian 2023 - Paolo Angelini

Grignolino del M.to Casalese Bricco del Bosco 2023 - Accornero Giulio e Figli

Langhe Riesling Hérzu 2022 - Ettore Germano

Langhe Rosso Larigi 2022 - Elio Altare

Lessona 2021 - Villa Guelpa

M.to Rosso La Mandorla di Mauro 2022 - Luigi Spertino

Nebbiolo d'Alba Mompissano 2022 - Cascina Chicco

Nizza Cremosina 2021 - Bersano

Nizza Crivelletto 2022 - Cossetti 1891

Nizza La Court Ris. 2021 - Michele Chiarlo

Nizza Pomorosso 2021 - Coppo

Ovada Convivio 2022 - Gaggino

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2020 - Isolabella della Croce

Roero Arneis Cecu d'La Biunda 2023 - Monchiero Carbone

Roero Arneis Seminari 2023 - Stefanino Costa

Roero Ciabot San Giorgio Ris. 2021 - Angelo Negro

Roero Mompissano Ris. 2021 - Cascina Ca'Rossa

Roero Renesio Ris. 2020 - Malvirà

Roero V. di Lino 2020 - Cascina Val del Prete

Puglia, oltre le difficoltà

Mentre il 2023 ha rappresentato un anno difficile per problemi climatici e fitosanitari, il 2024 si è contraddistinto per il suo caldo intenso, che ha costretto a una vendemmia anticipata di almeno una settimana. La siccità ha ridotto le rese, ma i produttori che gestiscono vigne in posizioni favorevoli e che si avvalgono di pratiche colturali attente hanno ottenuto risultati di qualità soddisfacenti, se non ottimi. In Puglia, il comparto vitivinicolo affronta un momento critico. Il mercato dell’uva presenta difficoltà, con prezzi inferiori ai costi di produzione.

La Puglia ha visto 26 vini premiati

Nella Guida Vini d'Italia 2025 del Gambero Rosso, emergono significative conferme e novità. Tra i premiati, spiccano i vini a base primitivo, con 16 Tre Bicchieri su 26. Si registrano per la prima volta anche due Malvasia Nera e un Castel del Monte Bombino Nero. Masseria Borgo dei Trulli e Masseria Cuturi entrano nel gruppo dei Tre Bicchieri con le loro etichette distintive. Tuttavia, permane la critica riguardo all'uso di bottiglie “ultrapesanti”, che solleva interrogativi su sostenibilità e attenzione.

Puglia, i vini premiati

Amativo 2022 - Cantele

Askos Verdeca 2023 - Masseria Li Veli

Bialento 2023 - Amastuola

Castel del Monte Bombino Nero Rosato Veritas 2023 - Torrevento

Es 2022 - Gianfranco Fino

Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2021 - Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Colpo di Zappa 2021 - Leone de Castris

Gioia del Colle Primitivo Fanova Ris. 2020 - Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2021 - Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2021 - Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Ris. 2019 - Pietraventosa

Gioia del Colle Primitivo Ris. 2021 - Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2021 - Coppi

Moramora Malvasia Nera 2023 - Cantine Paolo Leo

Negroamaro di Terra d'Otranto Rosso Filo Ris. 2022 - Menhir Salento

Patriglione 2019 - Cosimo Taurino

Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2021 - Varvaglione 1921

Primitivo di Manduria Mirea 2022 - Masseria Borgo dei Trulli

Primitivo di Manduria Raccontami 2022 - Vespa - Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sonetto Ris. 2019 - Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2020 - Felline

Primitivo Old Vines 2020 - Morella

Salice Salentino Rosso Cantalupi Ris. 2022 - Conti Zecca

Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2021 - Cantine Due Palme

Talò Malvasia Nera 2023 - San Marzano Vini

Zacinto 2023 - Masseria Cuturi

Sardegna, espressione dei territori

Dalla Gallura con il suo granito, al calcare del Coros, passando per le argille dell’Ogliastra e le sabbie del Sulcis, ogni area vinicola offre caratteristiche uniche. A queste si aggiungono differenze climatiche significative, con vigneti che variano da quelli di montagna, come in Barbagia e Mandrolisai a oltre 700 metri, a quelli vicini al mare. Le vecchie vigne, ancora numerose, rappresentano un patrimonio prezioso per la viticoltura della Sardegna, nonostante le difficoltà del passato.

La Sardegna ha visto 17 vini premiati

I vini sardi non sono solo di qualità, ma esprimono sempre più la tipicità dei loro territori, sottolineando la necessità di una revisione delle denominazioni d'origine regionali, spesso obsolete. Nella Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, tra le novità premiate figurano il Cagnulari di Giovanna Chessa, il Cannonau Mustazzo di Sella & Mosca, il Case Sparse di Pusole e il Vermentino di Gallura Pietraia di Tenute Gregu.

Sardegna, i vini premiati

Angialis 2019 - Argiolas

Cagnulari 2022 - Chessa

Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2021 - Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna Le Anfore 2022 - Olianas

Cannonau di Sardegna Mustazzo 2020 - Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna Perda Rubia 2021 - Tenute Perda Rubia

Cannonau di Sardegna Ris. 2021 - Antonella Corda

Carignano del Sulcis 6Mura Ris. 2021 - Cantina Giba

Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune 2020 - Cantina Santadi

Casesparse Ogliastra 2022 - Pusole

Mandrolisai Fradiles 2022 - Fradiles

Stellato Vermentino 2023 - Pala

Su'Nico Bovale 2022 - Su'Entu

Vermentino di Gallura Sup. Pitraia Monogram 2021 - Tenute Gregu

Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2023 - Surrau

Vermentino di Gallura Sup. Sienda 2023 - Mura

Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2023 - Giovanni Maria Cherchi

Sicilia, Etna protagonista, ma non solo

Sono stati premiati 28 vini siciliani con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento. L’Etna ha ottenuto particolare attenzione, con nove vini rossi al vertice, tra cui il Munjebel Rosso MC di Frank Cornelissen, noto per il suo approccio innovativo e fuori dagli schemi. Sul fronte dei bianchi, sono stati tre gli Etna Bianco premiati: l’Alta Mora 2023 di Cusumano, il Muganazzi 2022 di Graci e il Contrada Volpare 2023 di Maugeri. Ogni vino riflette in modo distinto il terroir vulcanico dell’Etna.

La Sicilia ha visto 28 vini premiati

Anche il Nero d’Avola ha ottenuto riconoscimenti, con etichette come il Duca Enrico 2020 di Duca di Salaparuta e il Saia 2022 di Feudo Maccari. Complessivamente, i vini siciliani premiati con i Tre Bicchieri evidenziano la diversità del patrimonio vinicolo regionale, sia in termini di vitigni che di stili produttivi.

Sicilia, i vini premiati

Cavadiserpe Mandrarossa 2022 - Cantine Settesoli

Cerasuolo di Vittoria 2022 - Planeta

Etna Bianco Alta Mora 2023 - Alta Mora

Etna Bianco Muganazzi 2022 - Graci

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare 2023 - Maugeri

Etna Rosso Contrada Monte Ilice 2022 - Barone di Villagrande

Etna Rosso Contrada Pietrarizzo 2021 - Francesco Tornatore

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Ris. 2020 - Cottanera

Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2020 - Tenuta di Fessina

Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2021 - Cantine Nicosia

Etna Rosso Mofete 2021 - Palmento Costanzo

Etna Rosso Qubba 2022 - Monteleone

Etna Rosso V. Barbagalli 2021 - Pietradolce

Faro 2022 - Le Casematte

Faro Palari 2019 - Palari

Infatata 2023 - Caravaglio

Krimiso 2019 - Aldo Viola

Marsala Vergine Secco Tino n. 8 2004 - Francesco Intorcia Heritage

Monreale Bianco V. di Mandranova 2022 - Alessandro di Camporeale

Moro di Testa 2021 - Feudi del Pisciotto

Munjebel Rosso MC 2021 - Frank Cornelissen

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2021 - Donnafugata

Sicilia Bianco Catarratto Buonsenso 2023 - Tasca d'Almerita

Sicilia Hedonis Ris. 2022 - Feudo Arancio

Sicilia Nero d'Avola Duca Enrico 2020 - Duca di Salaparuta

Sicilia Nero d'Avola Saia 2022 - Feudo Maccari

Sicilia Perricone Ribeca 2019 - Firriato

Ziller 47 - Tenuta Gorghi Tondi

Toscana, leader della guida

La Toscana si conferma una delle regioni più importanti nella Guida Vini d'Italia 2025 del Gambero Rosso, grazie alla varietà dei suoi terroir e alla qualità delle sue denominazioni. Con 91 vini premiati, si posiziona al primo posto a livello nazionale, rappresentando una forza trainante per il mercato interno e l'export, insieme a Piemonte e Veneto.

La Toscana ha visto 91 vini premiati

Il Chianti Classico si distingue come la denominazione più dinamica della regione, con una crescita costante della tipologia Gran Selezione e l'introduzione delle Unità Geografiche Aggiuntive, che evidenziano un legame più forte con il territorio. Anche Montalcino e Bolgheri proseguono su un percorso di eccellenza, con vini di grande pregio e quotazioni in crescita. Da Carmignano a San Gimignano, dalle Colline Pisane alla Maremma, i produttori toscani continuano a sperimentare e innovare. Tra i bianchi, il Vermentino della Costa registra una rapida espansione, riflettendo la crescente attenzione verso la certificazione biologica e sostenibile in tutta la regione.

Toscana, i vini premiati

Arcanum 2020 - Tenuta di Arceno

Bolgheri Rosso Sup. Atis 2021- Guado al Melo

Bolgheri Rosso Sup. Dedicato a Walter 2020 - Poggio al Tesoro

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2021- Grattamacco

Bolgheri Rosso Sup. Guado de' Gemoli 2021 - Giovanni Chiappini

Bolgheri Rosso Volpolo 2022 - Podere Sapaio

Bolgheri Sassicaia 2021 - Tenuta San Guido

Bolgheri Sup. Castello di Bolgheri 2021 - Castello di Bolgheri

Brunello di Montalcino 2018 - Biondi - Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino 2019 - Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino 2019 - Tenuta Fanti

Brunello di Montalcino 2019 - Fattoi

Brunello di Montalcino 2019 - Fuligni

Brunello di Montalcino 2019 - Ridolfi

Brunello di Montalcino 2019 - Poggio Antico

Brunello di Montalcino Campo del Drago 2019 - Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino Duelecci Est Ris. 2018 - Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino Giodo 2019 - Giodo

Brunello di Montalcino I Poggiarelli 2019 - Cortonesi

Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2019 - Camigliano

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2019- Casanova di Neri

Brunello di Montalcino V. del Suolo 2019 - Argiano

Caiarossa 2021 - Caiarossa

Caperrosso Senti Oh! 2023 - Fontuccia

Carmignano Grumarello Ris. 2020 - Tenuta di Artimino

Carmignano Ris. 2021 - Tenuta Le Farnete - Cantagallo

Carmignano Villa di Capezzana 2020 - Tenuta di Capezzana

Cepparello 2021- Isole e Olena

Chianti Cl. 2021 - Pomona

Chianti Cl. 2021 - Val delle Corti

Chianti Cl. 2022 - Castello di Volpaia

Chianti Cl. 2022 - Le Miccine

Chianti Cl. 2022 - Tenuta di Carleone

Chianti Cl. 2022 - Castello di Monsanto

Chianti Cl. Ama 2022 - Castello di Ama

Chianti Cl. Borgo 2022 - San Felice

Chianti Cl. Gran Selezione 2021 - Tenuta di Lilliano

Chianti Cl. Gran Selezione Capraia Effe 55 2020 - Rocca di Castagnoli - Tenute Calì

Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2021 - Barone Ricasoli

Chianti Cl. Gran Selezione Giovanni Folonari 2019 - Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2021 - Castello di Querceto

Chianti Cl. Gran Selezione Lapina 2020 - Vallepicciola

Chianti Cl. Gran Selezione Le Bolle 2021 - Castello Vicchiomaggio

Chianti Cl. Gran Selezione Poggiarso 2020 - Castello di Meleto

Chianti Cl. Gran Selezione Sergio Zingarelli 2020 - Rocca delle Macìe - Famiglia Zingarelli

Chianti Cl. Gran Selezione V. Istine 2021 - Istine

Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa 2020 - Famiglia Cecchi

Chianti Cl. Lamole 2022 - I Fabbri

Chianti Cl. Lareale Ris. 2021- Lamole di Lamole

Chianti Cl. Ris. 2021 - L'Erta di Radda

Chianti Cl. Vign. La Selvanella Ris. 2020 - Melini - Vigneti La Selvanella

Chianti Classico V. Barbischio Ris. 2021 - Maurizio Alongi

Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Ris. 2019 - Torre a Cona

Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Ris. 2021 - Marchesi Frescobaldi

Chianti Rufina Terraelectae Vigna Le Rogaie Ris. 2021 - Colognole

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano 2021 - Tenuta di Valgiano

Cortona Syrah Castagnino 2023 - Fabrizio Dionisio

Cortona Syrah Serine 2020 - Stefano Amerighi

I Sodi di San Niccolò 2020 - Castellare di Castellina

La Regola 2021 - Podere La Regola

Lupicaia 2019 - Castello del Terriccio

Maremma Toscana Alicante Oltreconfine 2022 - Bruni

Maremma Toscana Ciliegiolo San Lorenzo 2021 - Sassotondo

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2021 - Rocca di Frassinello

Mello 700 2021 - Tolaini

Montecucco Rosso Ris. 2021 - ColleMassari

Montevertine 2021 - Montevertine

Morellino di Scansano V. Bersagliere Ris. 2018 - Podere 414

Morellino di Scansano V. I Gaggioli Ris. 2022 - Roccapesta

Nobile di Montepulciano 2021 - Boscarelli

Nobile di Montepulciano Cervognano Alto 2020 - Podere Le Bèrne

Nobile di Montepulciano I Quadri 2021 - Bindella - Tenuta Vallocaia

Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2021 - Poliziano

Nobile di Montepulciano Pagliareto Sel. Bio 2020 - Lunadoro

Nobile di Montepulciano SorAldo 2020 - De'Ricci

Oreno 2022 - Tenuta Sette Ponti

Orpicchio 2021 - Dianella

Paleo Rosso 2021 - Le Macchiole

Pianirossi 2021 - Pianirossi

Poggio alle Gazze 2022 - Ornellaia

Poggio de' Colli 2021 - Piaggia

Riecine di Riecine 2021 - Riecine

Saletta Riccardi 2020 - Fattoria Villa Saletta

Sangioveto 2020 - Badia a Coltibuono

Solaia 2021 - Marchesi Antinori

Tinto di Spagna 2021 - Antonio Camillo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Bòggina C Ris. 2021 - Fattoria Petrolo

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Polissena 2020 - Il Borro

Vernaccia di San Gimignano L'Albereta Ris. 2021 - Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Ris. 2020 - Panizzi

Vernaccia di San Gimignano Sant'Elena Ris. 2020 - Teruzzi

Trentino, conferme di qualità e tipicità

Il Trentino si conferma una terra di eccellenza vinicola, con una produzione di alta qualità strettamente legata al territorio. Pur tra dibattiti e confronti con regioni vicine, il dinamismo del settore emerge chiaramente, in particolare con gli spumanti Metodo Classico. Cooperative, piccoli produttori e cantine prestigiose contribuiscono a definire l'identità della zona.

Il Trentino ha visto 13 vini premiati

Tra i premiati della Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso, spiccano due nuove cuvée di Etyssa e Lavis, basate su chardonnay. Accanto agli spumanti, il Trentino vanta una solida produzione di vini fermi, con il teroldego della piana Rotaliana che esprime rossi complessi e il Pinot Nero che si distingue in diverse versioni. Tra i bianchi, la nosiola si afferma come protagonista, insieme al Müller Thurgau. Infine, vitigni internazionali come cabernet sauvignon e merlot, ormai considerati parte della tradizione, trovano espressione in vini di rilievo come il San Leonardo.

Trentino, i vini premiati

Monogramma Müller Thurgau 2021 - Pojer & Sandri

San Leonardo 2019 - San Leonardo

Teroldego Rotaliano Sup. Ottavio Ris. 2019 - De Vigili

Teroldego Rotaliano Vigilius 2021 - De Vescovi Ulzbach

Trentino Pinot Nero V. Cantanghel 2021 - Maso Cantanghel

Trento Brut Altemasi Graal Ris. 2017 - Cavit

Trento Brut Nature 2018 - Moser

Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2016 - Rotari

Trento Dosaggio Zero 2020 - Revì

Trento Dosaggio Zero Oro Rosso Cembra 2018 - La Vis - Cembra

Trento Extra Brut Cuvée N. 8 2019 - Etyssa

Trento Extra Brut Riserva Lunelli 2016 - Ferrari

Trento Extra Brut Rosé Inkino 2020 - Mas dei Chini

Umbria, tra crescita e diversificazione

L’Umbria, piccola ma ricca di biodiversità, si conferma una regione di grande rilievo nel panorama vinicolo italiano. I 17 vini premiati con i Tre Bicchieri rappresentano un record per la regione e attestano la qualità e la varietà della produzione locale, che spazia dai rossi ai bianchi, riflettendo i diversi suoli e microclimi.

L'Umbria ha visto 17 vini premiati

Montefalco rimane il cuore pulsante, con il Sagrantino che ha trovato una sua chiara identità e i Montefalco Rosso e Bianco che completano l’offerta di quest’area. Anche il Sangiovese continua a offrire ottimi risultati, come nel Fiommarino di Monte Vibiano. A sud, si distingue la produzione di Ciliegiolo di Narni e Trasimeno Gamay, mentre i bianchi di Orvieto proseguono il loro percorso di rilancio, con quattro vini premiati, incluso un Muffa Nobile. Infine, la piccola Doc Torgiano si conferma con vini di alta qualità, grazie al lavoro pionieristico di Lungarotti.

Umbria, i vini premiati

Fiommarino Sangiovese 2022 - Cantina Monte Vibiano

Montefalco Bianco Plentis 2021 - Terre de La Custodia

Montefalco Rosso Pomontino 2021 - Tenuta Bellafonte

Montefalco Rosso Ris. 2020 - Antonelli - San Marco

Montefalco Rosso Rosso Mattone Ris. 2021 - Briziarelli

Montefalco Rosso Ziggurat 2022 - Tenute Lunelli - Castelbuono

Montefalco Sagrantino 2020 - Scacciadiavoli

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2020 - Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Il Bisbetico Domato 2020 - Giampaolo Tabarrini

Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2022 - Decugnano dei Barbi

Orvieto Cl. Sup. Panata 2022 - Argillae

Orvieto Cl. Sup. San Giovanni della Sala 2023 - Castello della Sala

Orvieto Cl. Sup. V.T. Muffa Nobile 2022 - Palazzone

Ràmici Ciliegiolo 2021 - Leonardo Bussoletti

Torgiano Bianco Torre di Giano V. Il Pino 2021 - Lungarotti

Trasimeno Gamay C'Osa 2022 - Madrevite

Trasimeno Gamay Poggio Pietroso Ris. 2021 - Duca della Corgna - Cantina del Trasimeno

Valle d’Aosta, vini autoctoni al potere

La produzione vitivinicola in Valle d’Aosta, seppur limitata, riesce a garantire prezzi remunerativi che sostengono l'intera filiera, permettendo di investire nella qualità. Con un turismo in crescita, la domanda interna supera l'offerta, spingendo i produttori a migliorarsi. Negli ultimi anni, la competizione e l'arrivo di giovani vigneron hanno innalzato il livello qualitativo dei vini valdostani.

La Valle d'Aosta ha visto 5 vini premiati

Se negli anni '90, guidati da Costantino Charrère, lo Chardonnay dominava i vigneti per favorire il confronto internazionale, oggi l'attenzione si è spostata sui vitigni autoctoni. Il Fumin ha aperto la strada, mentre il Petit Rouge, il Nebbiolo e la Petite Arvine stanno sostituendo gradualmente le varietà internazionali. Anche il Pinot Nero e il Syrah, grazie alla loro freschezza e bevibilità, riflettono sempre più il carattere valdostano, segnando un importante cambio di rotta verso vini più leggeri e territoriali.

Valle d’Aosta, i vini premiati

Sopraquota 900 2022 - Rosset Terroir

VdA Chambave Moscato Passito Prieuré 2021 - La Crotta di Vegneron

VdA Nebbiolo Dessus 2022 - Pianta Grossa

VdA Petite Arvine 2023 - Elio Ottin

VdA Petite Arvine Les Fréres 2022 - Grosjean

Veneto, un patrimonio enologico

Tra i protagonisti veneti premiati con i Tre Bicchieri spicca il Valdobbiadene, con etichette come il Col Credas di Adami e la Particella 181 delle Sorelle Bronca, che esprimono eleganza e sapidità grazie all'acidità delle uve provenienti da vigne vocate. Anche il Prosecco Superiore di Stefano Pola si segnala per armonia e raffinatezza. Un’ulteriore conferma arriva dal Madre 2022 di Cescon, che ottiene per la settima volta i Tre Bicchieri, consolidando il ruolo dell’azienda nella zona nord-est di Treviso.

Il Veneto ha visto 46 vini premiati

Da segnalare anche il Merlot Campo Sella 2020 dei fratelli Sutto, apprezzato per solidità e finezza. Chiudono la lista il Bardolino 2023 de Le Tende, che punta su maggiore profondità rispetto alla tradizionale leggerezza gardesana, e il Soave Verso 2021 di Canoso, una delle realtà emergenti più promettenti del territorio.

Veneto, i vini premiati

Amarone della Valpolicella 2020 - Monte Zovo - Famiglia Cottini

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2019 - Tenuta Sant'Antonio

Amarone della Valpolicella Case Vecie 2018 - Brigaldara

Amarone della Valpolicella Cl. 2020 - Allegrini

Amarone della Valpolicella Cl. 2015 - Bertani

Amarone della Valpolicella Cl. 2017 - Giuseppe Quintarelli

Amarone della Valpolicella Cl. Cima Caponiera Ris. 2017 - Ca'Rugate

Amarone della Valpolicella Cl. Sant'Urbano 2020 - Speri

Amarone della Valpolicella Cl. Sergio Zenato Ris. 2018 - Zenato

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2016 - Pasqua

Amarone della Valpolicella Val**zzane Corte Sant'Alda 2017 - Camerani - Corte Sant'Alda

Bardolino Cl. 2023 - Le Tende

Campo Sella 2020 - Sutto

Capitel Foscarino 2023 - Anselmi

Cartizze Brut La Rivetta 2023 - Villa Sandi

Chiaretto di Bardolino Traccia di Rosa 2022 - Le Fraghe

Colli Berici Cabernet Bradisismo 2021 - Inama

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Ris. 2020 - Il Filò delle Vigne

Colli Euganei Rosso Gemola 2019 - Vignalta

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2023 - BiancaVigna

Custoza Sup. Amedeo 2022 - Cavalchina

Custoza Sup. Ca' del Magro 2022 - Monte del Frà

Custoza Sup. Summa 2022 - Gorgo

Lessini Durello Pas Dosé Nera Ris. 2016 - Fongaro Spumanti

Lugana Molceo Ris. 2022 - Ottella

Madre 2022 - Italo Cescon

Montello Asolo Rosso dell?Abazia 2020 - Serafini & Vidotto

Montello Asolo Rosso Sup. Venegazzù Capo di Stato 2019 - Loredan Gasparini

Soave Cl. Calvarino 2022 - Pieropan

Soave Cl. Campo Vulcano 2023 - I Campi

Soave Cl. Carbonare Roccolo del Durlo 2022 - Le Battistelle

Soave Cl. Monte Carbonare 2022 - Suavia

Soave Cl. Monte Grande 2022 - Graziano Prà

Soave Cl. Sup. Le Coste Verso 2021 - Canoso

Soave Sup. Il Casale 2022 - Agostino Vicentini

Soave Sup. Roncà Monte Calvarina Runcata 2022 - Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe

Valdadige Terra dei Forti Pinot Grigio Rìvoli 2021 - Roeno

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2023 - Ruggeri & C.

Valdobbiadene Extra Dry Molera 2023 - Bisol 1542

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2023 - Graziano Merotto

Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas 2023 - Adami

Valdobbiadene Rive di Rua Brut Particella 181 2023 - Sorelle Bronca

Valdobbiadene Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae 2022 - Bortolomiol

Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry Dirupo Etichetta del Fondatore Nazareno Pola 2023 - Andreola

Valpolicella Cl. Sup. 2021 - Rubinelli Vajol

Valpolicella Cl. Sup. San Giorgio 2020 - Corte Rugolin

Brda, un terroir unico tra Italia e Slovenia

Nel nord-est d'Italia, il comprensorio di Brda in Slovenia si fonde armoniosamente con le colline terrazzate del Collio Goriziano, ora facilmente accessibile senza barriere. Questo territorio si distingue per le sue colline ripide e una biodiversità ricca, con vigneti tradizionalmente piccoli circondati da una flora endemica che favorisce la fauna locale.

Il territorio di Brda (Slovenia) ha visto 4 vini premiati

Il terroir di Brda è caratterizzato da un clima submediterraneo, influenzato dalla vicinanza del Mare Adriatico e delle Alpi Giulie, con inverni miti e estati calde. Il suolo, composto principalmente da flysch eocenico (opoka), è essenziale per lo sviluppo delle radici della vite, che deve resistere a periodi di siccità. Le pratiche vitivinicole in Brda puntano alla sostenibilità, utilizzando materiali naturali e privilegiando il lavoro manuale. Il vitigno predominante è la rebula (ribolla gialla), seguito dal tocai friulano, con nomi variabili a seconda della trasformazione. Tra i bianchi si segnalano lo chardonnay e il sauvignon, mentre i rossi più comuni sono merlot, cabernet sauvignon e pinot nero.

Brda, i vini premiati