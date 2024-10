Milano Wine Week Awards: premiata l’eccellenza vinicola italiana

Si è svolta nello storico Teatro Manzoni di Milano la quarta edizione dei Milano Wine Week Awards (MWW Awards), evento organizzato da MWW Group per premiare le migliori eccellenze vinicole. Quest’anno, per la prima volta, la cerimonia si è svolta con una serata di gala sul prestigioso palco del teatro milanese, confermando l'importanza della manifestazione nel panorama vinicolo nazionale e internazionale.

Al Teatro Manzoni di Milano sono stati assegnati gli MWW Awards (foto: Loris Scalzo)

MWW Awards, una serata di eccellenze

Al centro della serata, i premi destinati ai migliori selezionatori d’Italia nei settori della somministrazione, con il premio Carta Vini, e del dettaglio qualificato, con il premio Wine Retail. Gli MWW Awards non hanno mancato di guardare anche oltre i confini nazionali, con i Best Italian Wine Selection, assegnati a una delegazione di 30 sommelier internazionali selezionati da ICE-Agenzia. Una delle principali novità di questa edizione è stata l’introduzione di una serie di premi speciali, realizzati in collaborazione con sponsor di rilievo come Carrefour Italia, Freccianera Franciacorta, Lurisia, Prosecco Doc, Slow Wine, Slowear, La Versa e Vendemmie.

MWW Awards, passione per il vino

«La passione, la cura per i prodotti e l'attenzione alla varietà territoriale, unite alla consapevolezza dei trend emergenti, sono i pilastri su cui si fonda la selezione della giuria», ha dichiarato Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, che ha aggiunto: «Con gli MWW Awards, intendiamo riconoscere l’impegno di chi si distingue per la qualità della propria selezione, non solo in Italia, ma anche all’estero».

Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week

La serata, presentata dalla giornalista enogastronomica Francesca Romana Barberini, è stata un’occasione di festa per il settore, arricchita da momenti di intrattenimento come lo spettacolo del comico Giovanni D’Angella, seguito da un ampio allestimento Food & Beverage organizzato dai numerosi partner dell’evento.

MWW Awards, a Riccardo Cotarella il premio alla carriera

Il premio alla carriera quest’anno è stato assegnato a Riccardo Cotarella, premiato “per lo straordinario contributo professionale e culturale portato al vino italiano e per la valorizzazione della nostra scuola enologica nel mondo”. «Sono onorato nel ricevere questo premio perché credo di aver davvero consegnato la mia vita al vino e alla vitivinicoltura - ha commentato Riccardo Cotarella -. Passione, amore, dedizione mi hanno accompagnato e mi accompagnano ancora ogni giorno nella mia professione. Sentimenti che devono per forza andare di pari passo con la scienza, la ricerca, la tecnica applicata, il tutto con l’obiettivo finale di innalzare sempre più la qualità dei vini italiani. Non arriveremo mai al vino perfetto, ma il compito degli enologi è di migliorarlo anno dopo anno e narrarlo come merita. Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese straordinario che si chiama Italia con le sue infinite peculiarità, con una biodiversità unica al mondo che permette ai nostri vini di essere semplicemente esclusivi e ambasciatori di una storia millenaria quale è la nostra e dei nostri meravigliosi territori. Il premio che ho ricevuto oggi è un ulteriore stimolo ad affrontare la professione con ancora maggiore determinazione e passione».

MWW Awards, gli altri premi speciali

Il premio famiglie del vino - passato, presente e futuro del Vino italiano - è andato a Marco Felluga - Azienda Vinicola Russiz Superiore, per “lo straordinario contributo di crescita e visione che Marco e Roberto Felluga hanno portato al territorio del Collio Friulano e al settore vinicolo italiano, una straordinaria eredità che Ilaria Felluga proietta nel futuro”.

Il Premio Freccianera alla Miglior Carta dei Vini Selezione Bollicine è stato conferito ad Affinatore di Milano, mentre il Premio Speciale Lurisia è andato a Relais & Chateau Il Falconiere di Cortona (Ar). Tra i giovani talenti, Alessandro Scarsi della Trattoria Contemporanea di Lomazzo si è aggiudicato il Premio Prosecco Doc Miglior sommelier Under 30 2024, mentre il Premio Prosecco Doc al Miglior Servizio di Sala è stato assegnato al ristorante Agli Amici di Godia.

Un altro importante riconoscimento, il Premio Carrefour - Annata 2.0: Un Nuovo Linguaggio del Vino, è stato assegnato alle Cantine Ferrari. La giuria ha inoltre premiato A’ Riccione di Milano con il Premio La Versa Innovazione e Contemporaneità e Ferdy Wild con il Premio Slow Wine per la Valorizzazione del Territorio. Oscar Mazzoleni, dell’enoteca Al Carroponte di Bergamo, è stato riconosciuto come Oste dell'Anno 2024 e il Gruppo Langosteria di Milano ha vinto il Premio al Miglior Design Carte Vini.

A Riccardo Cotarella è stato assegnato il Premio alla Carriera “Eccellenza italiana” (foto: Loris Scalzo)

Un riconoscimento speciale, il Premio alla Carta Vini Visionaria, è stato assegnato a La Dispensa San Felice del Benaco, mentre Mattia Baroni di Bad Schorgau, Sarentino (Bz), ha ricevuto il Premio Migliore Carta dei Vini Selezione al Calice. Il Premio Vendemmie Migliore Abbinata chef-sommelier è stato conferito a due coppie di chef e sommelier: Giuseppe Iannotti e Alfredo Buonanno del ristorante Krèsios di Telese Terme (Be), e Andrea Aprea con Jessica Rocchi del ristorante Andrea Aprea Milano.

Il Premio Miglior Maitre di Sala è stato assegnato a Chantal Feletto di Casa Perbellini di Verona e il Premio Prosecco Doc Content Creator Intrattenimento e Formazione Vino @TikTok è stato assegnato a Mattia Asperti - conosciuto come "Il sommelier di Vino" -, e il Premio Prosecco Doc Content Creator Vino Emergente @Instagram è stato conferito ad Alberto Rabachin di "Not Just a sommelier". Infine, il Premio Content Prosecco Doc Creator Formazione Vino @Instagram è andato a Stefano Quaglierini di "Italian Wines”.

MWW Awards, tutti i premiati

Ecco tutti i premiati agli MWW Awards 2024

Ristoranti Tre Stelle (Sponsor: Franciacorta)

Ristorante Enoteca Pinchiorri - Firenze

Le Calandre - Alajmo - Rubano (Pd)

Massimo Bottura - Osteria Francescana - Modena (Mo)

Ristorante Reale - Niko Romito - Castel di Sangro (Aq)

Piazza Duomo - Alba (Cn)

Ristoranti Due Stelle (Sponsor: Franciacorta)

Ristorante Enoteca Madonnina del Pescatore - Moreno Cedroni - Senigallia (An)

La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti - Serralunga D'Alba (Cn)

Piccolo Lago di Marco Sacco - Verbania (Vb)

Miramonti L'Altro - Concesio (Bs)

Magnolia Ristorante di Alberto Faccani - Longiano (Fc)

La Peca - Lonigo (Vi)

Krèsios - Giuseppe Iannotti chef - Telese Terme (Bn)

Castel Fine Dining Restaurant - Merano (Bz)

Ristorante Caino - Montemerano (Rc)

Piazzetta Milù - Castellammare di Stabia (Na)

Terra The Magic Place - Sarentino (Bz)

Harry's Piccolo Trieste - Trieste

Ristoranti Una Stella (Sponsor: Franciacorta)

Del Cambio - Torino

La Caravella dal 1959 - Amalfi (Sa)

Due Colombe Ristorante al Borgo Antico - Borgonato (Br)

Re Maurì - Salerno

Alchimia - Milano

Casa Mazzucchelli - Sasso Marconi (Bo)

Dalla Gioconda - Gabicce Monte (Pu)

Da Gorini - San Piero in Bagno (Fc)

Romano - Viareggio (Lu)

Berton - Milano

Convivio Troiani - Roma

Cortile Spirito Santo - Ortigia (Sr)

Hyle - San Giovanni in Fiore (Cs)

Fine Dining (Sponsor: Slowear)

Pier Luigi Roma - Roma

Umberto a Mare - Forio D’Ischia (Na)

Alto Ristorante - Fiorano Modenese (Mo)

Ca’ Apollonio Heritage - Roma D’Ezzellino (Vi)

Ma.Ri.Na. - Olgiate Olona (Va)

Tre Galline - Torino

Cracco Portofino - Portofino (Ge)

Focolare - Livigno (So)

Langosteria - Milano

Antica Osteria Magenes - Barate (Mi)

Tech Restaurant - Milano

Wine Bar

Trimani Enoteca - Roma

Tre Galli - Torino

Assetati - Enoteca e Wine Bar - Asti

Vineria Modì - Taormina (me)

Al Donizetti - Bergamo

Enoteca Verso - Roma

Enoteca 325 - Rivoli (To)

Brylla - Milano

Sckiribar di Boldrini Emanuele - Chiesanuova (Pt)

Enoteca Baldi - Panzano in Chianti (Fi)

Etnico Fusion

Don Juan Ristorante Argentino - Milano

Gong Oriental Attitude - Milano

Kensho - Torino

Fugu - Torino

Yuki - Noci (Ba)

Ba Restaurant - Milano

Oxidiana - Catania

Koi - Torino

Sinosteria - Roma

Mu Fish - Taste Oriental - Nova Milanese (Mb)

Pizzerie

Emma - Roma

Clementina - Fiumicino (Rm)

Bolle Pizzeria in Cantina - Seregno (Mb)

Quattro Gatti - Verdello (Bg)

Confine Pizza e Cantina - Milano

I Tigli - Simone Padoan - San Bonifacio (Vr)

Le Specialità - Milano

La Luna Rossa - Palata Pepoli (B0)

Il Casaletto Agripizzeria - Grotte Santo Stefano (Vt)

Da Ezio - Alano di Piave (Bl)

Osterie Trattorie

Trattoria Serenella Le Tre Lasagne - Vignale Monferrato (Al)

Trattoria di Coronate - Morimondo (Mi)

Trattoria Falconi - Ponteranica (Bg)

Cantina Piemontese - Milano

Trattoria Marsupino dal 1901 - Briaglia (Cn)

Abraxas - Pozzuoli (Na)

Osteria da Mualdo - Capriate San Gervasio (Bg)

Trattoria da Massimo - Rubiera (Re)

Ristorante Il Bacher - Berceto (Pr)

Passo Dopo Passo - Castellina in Chianti (Si)

Ristoranti degli Hotel

Le Petit Bellevue | Bellevue Hotel & Spa - Cogne (Ao)

Winkler Hotels - San Lorenzo di Sebato (Bz)

Senso Lake Garda by Alfio Ghezzi | Hotel Eala My Lakeside Dream - Limone sul Garda (Bs)

La Stüa de Michil | La Perla Hotel - Corvara in Badia (Bz)

Ristorante Nando al Pallone | Resort Nando al Pallone - Vitorchiano (Vt)

Lux Lucis | Hotel Principe - Forte dei Marmi (Lu)

Ristorante Borgo Antico | Hotel Villa Quaranta - Ospedaletto (Vr)

Ristorante Lago | Grand Hotel Victoria - Menaggio (Co)

Pellico 3 Milano | Park Hyatt Milano - Milano

George Restaurant | Grand Hotel Parker's - Napoli

Acanto | Hotel Principe di Savoia - Milano

Divinity Lounge Bar | The Pantheon Hotel - Roma

Bistrot

Al Carroponte di Oscar Mazzoleni - Bergamo

Bistrot Belvedere | QC Terme Bagni Vecchi - Bormio (So)

Epos Bistrot - Monteporzio Catone (Rm)

Rimessa Roscioli - Roma

Ventuno.1 Ristorante e Bottega - Alba (Cn)

Da Burde - Firenze

Sorì Cuneo - Cuneo

Magazzino 52 - Torino

Caffè dell'Oro - Firenze

Menabò Vino e Cucina - Roma

Premio Wine Retail - Enoteche

Peck - Milano

Enoteca Bellariva Enoteca Bistrot - Alba Adriatica (Te)

Premio Wine Retail - Distribuzione

Partesa for Wine - Alessandro Rossi

Premio Best Italian Wine Selection (con il patrocinio di ICE - Agenzia)

Babbo Ristorante e Enoteca - USA, Juan Pablo Escobar, Wine Director

Cut at 45 Park Lane Hotel, Dorchester Collection - UK, Davide Bottoni, Head sommelier

The View - Svizzera, Silvia Panetto, Restaurant Manager

Bistrot de Yountville - Sud Corea, Yoon Jongjoo, Head sommelier

Petersham Nurseries - UK, Ennio Pucciarelli, Head sommelier

Jungsik - Seoul, Sud Corea, Woong Hwangboo, Head sommelier

Premio alla Carriera “Eccellenza italiana”

Riccardo Cotarella

Premio Freccianera alla Miglior Carta dei Vini Selezione Bollicine

Affinatore - Milano

Premio Speciale Lurisia

Relais & Chateau Il Falconiere - Cortona (Ar)

Premio Prosecco Doc “Miglior sommelier Under 30 2024”

Alessandro Scarsi - Trattoria Contemporanea - Lomazzo (Co)

Premio Prosecco Doc al Miglior Servizio di Sala

Agli Amici (**) - Godia (Ud)

Premio Carrefour - Annata 2.0: Un Nuovo Linguaggio del Vino

Cantine Ferrari | Ferrari - F.lli Lunelli Spa

Premio Famiglie del Vino

Marco Felluga

Premio La Versa “Innovazione e Contemporaneità”

A’ Riccione - Milano

Premio Slow Wine per la Valorizzazione del Territorio

Ferdy Wild

Premio Vendemmie all’Oste dell’Anno 2024

Oscar Mazzoleni - Al Carroponte - Bergamo

Premio al Miglior Design Carte Vini

Gruppo Langosteria - Milano

Premio alla Carta Vini Visionaria

La Dispensa San Felice del Benaco - San Felice del Benaco (Bs)

Premio Migliore Carta dei Vini Selezione al Calice

Mattia Baroni - Bad Schorgau - Sarentino (Bz)

Premio Vendemmie Migliore Abbinata chef-sommelier

Giuseppe Iannotti chef - Alfredo Buonanno | Krèsios (*) - Telese Terme (Be)

Andrea Aprea chef - Jessica Rocchi | Andrea Aprea Milano - Milano

Premio Miglior Maitre di Sala

Chantal Feletto | Casa Perbellini (**) - Verona

Premio Prosecco Doc Content Creator Intrattenimento e Formazione Vino @TikTok

Mattia Asperti - Il sommelier di Vino

Premio Prosecco Doc Content Creator Vino Emergente @Instagram

Alberto Rabachin - Not Just a sommelier

Premio Content Prosecco Doc Creator Formazione Vino @Instagram