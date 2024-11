Il tappo FineCork® di Sugherificio Molinas è 100% compostabile

FineCork® è il tappo che coniuga tecnologia avanzata, tradizione e valorizzazione delle risorse naturali progettato da Sugherificio Molinas, azienda Made in Italy specializzata nella lavorazione del sughero per l’enologia. Fiore all’occhiello della produzione di tappi in sughero 100% naturale, FineCork® si distingue da sempre per le sue prestazioni e l’elevato grado di controllo a cui viene sottoposto durante tutte le fasi di lavorazione.

Oggi, FineCork® è ancora più sostenibile. Un recente studio condotto dal Consorzio Italiano Compostatori – un’organizzazione senza fini di lucro che si occupa di promuovere e valorizzare le attività di riciclo della frazione organica dei rifiuti e dei sottoprodotti e che ha come finalità la produzione di compost e biometano – attesta che i tappi agglomerati FineCork® di Sugherificio Molinas sono conformi ai requisiti di compostabilità ai sensi UNI EN 13432.

Questa azione si inserisce nel più ampio progetto di attività intraprese da Sugherificio Molinas per diventare un’azienda sempre più sostenibile e per mantenere minimo il suo impatto sull’ambiente che la ospita, grazie alla definizione di obiettivi chiari, concreti, raggiungibili e misurabili.

Il fatto che FineCork® sia oggi riconosciuta come una chiusura completamente compostabile segna un importante passo verso un futuro in cui i tappi in sughero saranno sempre più naturali, sostenibili e facilmente riciclabili.

