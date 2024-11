Wine Enthusiast a tinte tricolori: trionfa l'RMS di ROCO Winery (Santa Margherita) L'RMS Brut Delayed Disgorgement 2013 di ROCO Winery - del gruppo Santa Margherita - conquista il primo posto nella classifica dei 100 migliori vini del 2024 di Wine Enthusiast. Un trionfo per il metodo classico della Willamette Valley, seguito dal Poggio al Vento di Col d'Orcia. In totale, sono 13 i vini italiani presenti in graduatoria