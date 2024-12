Bollizine, Caporale ottiene il brevetto per il suo metodo di analisi degli spumanti

Il metodo di caratterizzazione dei vini in sovrappressione, ideato da Tommaso Caporale, autore della guida Bollizine,e collaboratore di Italia a Tavola, ha ottenuto l’autorizzazione al brevetto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) del ministero dello Sviluppo economico. Questa innovativa metodologia, applicata alla valutazione degli spumanti, si basa sull’analisi acustica del suono che le bollicine emettono all’interno del calice.

Tommaso Caporale

Che cosa è il metodo Caporale per gli spumanti

Il “metodo Caporale” è stato utilizzato per valutare oltre 160 etichette di spumanti prodotti da 90 cantine, contenuti nella guida Bollizine, edita da Cinquesensi Editore, lanciata lo scorso maggio. Ogni scheda descrittiva delle etichette, attraverso grafici di distribuzione delle frequenze, consente di interpretare in modo preciso le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei vini. Il brevetto arriva al termine di un processo di circa 24 mesi, con la domanda presentata in collaborazione con lo studio Barzanò&Zanardo di Roma, e segna un’importante innovazione nel settore dell’enologia.

Non solo: Bollizine è stata selezionata come finalista al prestigioso premio internazionale CookBook Gourmand Awards, uno degli eventi più autorevoli a livello mondiale per i libri dedicati alla cucina e al vino, con opere provenienti da oltre 220 paesi. La guida di Caporale rappresenterà l’Italia nella sua categoria, portando ulteriore prestigio alla sua innovativa pubblicazione.