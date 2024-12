Comitato nazionale vino Dop e Igp: Michele Zanardo torna presidente

Michele Zanardo è stato nominato presidente del Comitato Nazionale Vini Dop e Igp per il triennio 2025-2027. Zanardo, che già aveva ricoperto la carica dal 2018 al 2021, torna al timone del Comitato dopo essere stato vicepresidente nel direttivo uscente, che ha visto alla guida il professor Attilio Scienza, docente dell'Università di Milano e uno dei massimi esperti mondiali di viticoltura ed enologia.

Il decreto di nomina è stato firmato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha espresso grande soddisfazione per la composizione del nuovo Comitato. «Rafforziamo ulteriormente il settore vitivinicolo, lavorando sui disciplinari di produzione, essenziali per garantire qualità ed eccellenza sui mercati internazionali. Continuiamo a investire sulle straordinarie potenzialità dei nostri vini, ambasciatori del patrimonio agroalimentare italiano», ha dichiarato Lollobrigida.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida con Michele Zanardo

Il Comitato Nazionale Vini Dop e Igp , con competenza consultiva e propositiva, svolge un ruolo fondamentale nel Ministero dell’Agricoltura. Il suo obiettivo è garantire la tutela e la valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini italiani certificati, attraverso la revisione e l'aggiornamento dei disciplinari di produzione. Questa attività è essenziale per promuovere i vini Dop e Igp, garantendo la loro competitività e sostenibilità nei mercati globali. Federvini ha sottolineato l'importanza di questo organismo nel consolidare la presenza del comparto vitivinicolo italiano a livello internazionale, tutelando la qualità delle produzioni e assicurando la corretta valorizzazione di uno dei principali ambasciatori dell’agroalimentare italiano nel mondo.

Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, la posizione di Federvini

Proprio Federvini ha espresso le proprie congratulazioni per la nomina di Michele Zanardo a presidente del Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, ufficializzata dal ministro dLollobrigida. Il decreto di designazione dei membri del Comitato è stato firmato dal Ministro, confermando Zanardo, già presidente dal 2018 al 2021 e vicepresidente nell’attuale comitato, per il triennio 2025-2027. «La nomina del professor Michele Zanardo segna un passaggio significativo per il settore vitivinicolo italiano», ha dichiarato Micaela Pallini, presidente di Federvini che ha aggiunto: Auguriamo al Presidente Zanardo e ai membri del Comitato un buon lavoro e confermiamo la disponibilità della nostra Federazione a collaborare per sostenere il ruolo dei vini Dop e Igp nei mercati nazionali e internazionali».