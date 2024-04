Berlucchi al Vinitaly con la nuova Riserva Palazzo Lana Extrême 2013

Novità in casa Berlucchi. La storica cantina pioniera del Franciacorta racconta la sua storia di eccellenza con un nuovo vino, che celebra un passato mitico, fatto della passione e lungimiranza di Guido Berlucchi e Franco Ziliani: la Riserva Palazzo Lana Extrême 2013.

La nuova riserva Riserva Palazzo Lana Extrême 2013 di Berlucchi

La storia di Berlucchi attraverso le sue Riserve

A rappresentare oggi Berlucchi Franciacorta, sono, infatti, le sue pregiatissime Riserve, destinate ai più grandi estimatori internazionali. Simbolo di savoir faire, esclusività e autenticità territoriale, le Riserve Berlucchi raccontano una storia iniziata nel 1961, un giardino segreto, un luogo familiare, ma esclusivo, in cui ogni scoperta si svela con grazia e mistero: ogni passo è una nuova sorpresa, che avvicina sempre più a bellezza e stupore. Tra queste, le Riserve Berlucchi, così preziose da nascere per essere conservate nel tempo, diventando esempio di tecnica ed eccellenza enologica.

La nuova Riserva Berlucchi: Palazzo Lana Extrême

La cantina creatrice del primo Metodo Classico Franciacorta è pronta a svelarsi con quella che è destinata a diventare una delle nuove icone dell’enologia italiana: la Riserva Palazzo Lana Extrême. È il 2009 quando la prima etichetta viene presentata al pubblico, a cui sono seguiti anni impegnati nel lavoro in vigna e in cantina, per portare al vertice della perfezione, un vino che già all’epoca si presentava come la massima espressione del Pinot Nero.

Un progetto che è da subito diventato un “modello” da applicare a tutte le referenze Berlucchi: la scelta delle annate migliori, gli affinamenti più lunghi e controllati, la ricerca dell’eleganza e della complessità. Un vero e proprio tributo alle diverse espressioni del Franciacorta, la Docg dal disciplinare più rigido al mondo: un vino che per natura conserva eleganza senza tempo.

Come è la Berlucchi Franciacorta Palazzo Lana Extrême Riserva 2013

Un percorso che culmina oggi con la presentazione della nuova annata di Berlucchi Franciacorta Palazzo Lana Extrême Riserva 2013, rinnovata non solo nel restyling ma anche nelle unicità tecniche.

Il packaging della Riserva Palazzo Lana Extrême 2013 Berlucchi

Poco più di 10mila bottiglie, Pinot Nero in purezza, dai migliori filari di due vigneti Berlucchi, a Borgonato: il Brolo - il vigneto storico del Palazzo seicentesco da cui prende il nome la Riserva - e il Quindicipiò. Un Extra Brut che si presenta dal perlage finissimo, dal profumo di frutta a pasta gialla e arancia candita. Al palato grande freschezza e struttura, mineralità e acidità. La Riserva 2013 si presenta un nuovo packaging minimal e raffinato, caratterizzato da dettagli eleganti che rimandano al pregio del vino che custodisce. L’etichetta è in carta cotone nera, in contrasto con una lamina dorata e impreziosita da una lieve applicazione metallica che caratterizza e fa risaltare il marchio con originalità.

Berlucchi a Vinitaly 2024 per presentare Palazzo Lana Extrême

Berlucchi Franciacorta sarà presente, proprio con la Riserva Palazzo Lana 2013, sabato 13 aprile a OperaWine, l’evento esclusivo di Veronafiere, Vinitaly e Wine Spectator che seleziona le migliori cantine italiane, e dal 14 al 17 aprile a Vinitaly, la più attesa fiera italiana dedicata all’enologia. L’appuntamento è presso il Padiglione Lombardia nell’area dedicata al Franciacorta, per scoprire insieme ad appassionati e professionisti del settore la nuova annata di Palazzo Lana Extrême 2013 e quella della linea Berlucchi ‘61 Nature. Nella giornata di lunedì 15 aprile, Berlucchi Franciacorta sarà protagonista di una masterclass internazionale dal titolo “Unveiled Cellar Secrets: the Story of Berlucchi’s Reserves”: condotta dal CEO ed enologo di Berlucchi Arturo Ziliani e dall’esperto di vini Filippo Bartolotta, rappresenterà una vera e propria “tappa zero” di un wine tour in tutta la penisola, alla scoperta delle preziose Riserve di casa Berlucchi.