Dal mare alla tavola: 10 anni di Alìe, rosé della Marchesi Frescobaldi

Con il millesimo 2023, la Tenuta Ammiraglia della Marchesi Frescobaldi celebra un traguardo significativo: la decima vendemmia del suo rosé distintivo, Alìe. Questa annata speciale non solo testimonia dieci anni di dedizione e passione nella produzione vinicola, ma anche un profondo rispetto per il territorio toscano e il suo potenziale enologico.

Alìe, icona maremmana nato da Syrah e Vermentino

Fin dalla sua prima annata nel 2014, Alìe si è affermato come un'icona della viticoltura maremmana, incarnando l'incontro armonioso tra il vitigno internazionale Syrah e l'autoctono Vermentino. La sua personalità distintiva e il suo caratteristico colore rosa tenue, stabile nel tempo, sono il risultato di un'attenta ascolto del territorio e di un'abilità artigianale in vigna e in cantina.

Il presidente della Marchesi Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi, ha sottolineato l'importanza di rispettare la vocazione del territorio: «Quando siamo arrivati a Tenuta Ammiraglia, abbiamo ascoltato il territorio e ci siamo resi subito conto che in questa Toscana più moderna e mediterranea, nel cuore della Maremma, ci trovavamo in un territorio di grande potenzialità per la produzione di vini di alta qualità».

Alìe, tra mare e mito

La vicinanza al mare, a soli 15 chilometri di distanza, è uno degli elementi chiave che conferiscono a Alìe la sua personalità distintiva. Le brezze marine e l'abbondanza di sole contribuiscono a creare condizioni ottimali per la maturazione graduale delle uve Syrah, consentendo una perfetta estrazione del colore. Il Vermentino, invece, svolge un ruolo fondamentale nella stabilizzazione degli antociani del Syrah, garantendo la stabilità del colore nel tempo.

La celebrazione del decimo anniversario di Alìe è accompagnata da un omaggio poetico alla sua ispirazione mitologica, la Ninfa del Mare, tramite un passo epico chiamato Alìade. Questo rosé del 2023 si distingue per il suo caratteristico colore rosa tenue e un bouquet complesso, che richiama note di agrumi, pesca nettarina, fiori di peonia e rosa, e erbe aromatiche come timo, salvia e rosmarino. In bocca, si evidenzia una piacevole freschezza e una notevole sapidità.

Come nasce Alìe della Marchesi Frescobaldi

La produzione di Alìe è caratterizzata da una meticolosa cura in ogni fase. Dalla raccolta delle uve, che avviene tempestivamente per preservare la loro integrità, alla pressatura soffice e delicata dei grappoli, seguita da una decantazione accurata. Le fermentazioni avvengono in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata, mentre un periodo di maturazione su fecce fini e in bottiglia precede l'immissione sul mercato.

L'annata 2023 è stata particolarmente favorevole, con un inverno mite e piovoso seguito da una primavera e un'estate caratterizzate da temperature ideali e giornate soleggiate, che hanno permesso di ottenere uve di ottima qualità, strutturate e aromatiche.