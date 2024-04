Ecco tutto quello che non puoi perderti a Vinitaly 2024

Vinitaly torna per la 56esima edizione, in programma a Veronafiere fino a mercoledì 17 aprile, con oltre 4mila aziende espositrici in 17 padiglioni, pari a 100mila metri quadrati netti di stand da visitare, e ancora una volta conferma Verona come capitale del vino italiano. Nelle quattro giornate di manifestazione, cantine da 30 paesi incontreranno più di 30mila operatori in arrivo da 160 nazioni, sono già in programma appuntamenti b2b con 1.200 buyer esteri selezionati e ospitati grazie all'attività di incoming congiunta Veronafiere-Agenzia Ice.

Vinitaly 2024: un'edizione ricca di eventi e degustazioni

Confermate tutte le principali aree tematiche della manifestazione: Vinitaly Bio; International Wine Hall; Vinitaly Mixology e Micro Mega Wines, con focus sulle produzioni di nicchia e a tiratura limitata. In contemporanea a Vinitaly si tengono anche la 28esima edizione di Sol, International olive oil trade show, il 25° Enolitech, salone internazionale delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra, e Xcellent Beers, la rassegna dedicata alle produzioni brassicole artigianali, al suo debutto "autonomo" quest'anno.

Vinitaly, una preview con Operawine

L'apertura della fiera è in realtà anticipata dalla giornata di Operawine, tradizionale overture che oggi vede presenti alle Gallerie mercatali l'eccellenza enologica made in Italy selezionata da Wine Spectator. Momento clou della 13esima edizione di OperaWine si conferma il Grand tasting di 131 produttori e altrettante prestigiose etichette, riservato a giornalisti, sommelier e professionisti del vino internazionali.

Vinitaly, un programma serrato di eventi

L'inaugurazione ufficiale è in programma alle 11 nell'auditorium Verdi del Palaexpo con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oltre al presidente della Camera Lorenzo Fontana. E in occasione della Giornata del made in Italy, l'Osservatorio Uiv-Vinitaly-Prometeia alla presenza del ministro Lollobrigida presenterà l'indagine "Se tu togli il vino all'Italia-un tuffo nel bicchiere mezzo vuoto" che valuta l'impatto in termini socio-economici, culturali, turistici e d'immagine di una eventuale scomparsa del vino dall'Italia.

Dopo l'inaugurazione, il calendario di incontri e convegni si fa intenso tra padiglioni e sale del Vinitaly.

Domenica 14 aprile alle 13 Ugivi organizza un focus su “Verso il nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche dell'Unione europea per vino e bevande spiritose”, per approfondire i cambiamenti nella regolamentazione della trasparenza in materia di prodotti a indicazione geografica. Lunedì 15 aprile alle 10.30 Vinitaly in collaborazione con Circana presenta “Cantine e retail: uno sforzo condiviso per tornare a crescere”, la tavola rotonda sul mercato del vino nella grande distribuzione nel corso della quale verrà presentata la ricerca con i dati 2023 e inizio 2024 sul mercato del vino e degli spumanti nei supermercati e discount.

Martedì 16 aprile Unione italiana vini in collaborazione con Vinitaly propone un confronto interessante su "Dealcolati & Co. - Le nuove frontiere del vino" (ore 10, Sala Bellini), con la testimonianza di alcune aziende e una panoramica quali-quantitativa a cura di Swg e dell'Osservatorio Uiv-Vinital si proverà a mettere a fuoco le potenzialità di questo mercato e i vincoli determinati dalla vigente normativa italiana. Alle 11 Enpaia e Censis approfondiscono "Il consumo di vino per generazioni. Analogie e differenze nei modelli di consumo per età", riflettendo su come cambia il rapporto con il vino nel ciclo di vita degli italiani.

Vinitaly, tasting per tutti i gusti

Oltre alle analisi e ai numeri, c'è poi la dimensione assaggi e confronti del Vinitaly. E sono più di 80 gli appuntamenti con tasting e focus per un viaggio alla scoperta di tutta l'Italia enoica e con uno sguardo aperto sul mondo. Ci sarà una panoramica globale a partire dai Grand Tasting quotidiani del fino ai workshop e i tasting delle principali riviste di settore italiane e internazionali. Le produzioni biologiche certificate sono al centro delle degustazioni dell'Organic Hall, realizzate in collaborazione con FederBio e Vi.Te mentre le masterclass di Micro Mega Wines accendono i riflettori sulle piccole produzioni tricolore di eccellenza. Spazio anche agli assaggi continentali con i tasting dell'International Wine Hall.

Vinitaly 2024: gli appuntamenti da non perdere

Non mancano poi i focus degustativi di Consorzi e associazioni, tutti da seguire per winelover e operatori.