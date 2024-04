 In Piemonte alla scoperta dei vini di Marenco, Pico Maccario e Col Dei Venti

Scopriamo l'eccellenza enologica del Piemonte attraverso le storie uniche e le passioni condivise di tre rinomate cantine: Marenco, Pico Maccario e Col dei Venti. Quest'anno, a Vinitaly, queste aziende hanno fatto brillare la loro luce, portando in scena le loro nuove creazioni e condividendo con il mondo la loro visione e il loro impegno per il territorio.

Marenco: tre sorelle celebrano l'eccellenza piemontese

Immergendoci nelle colline del Piemonte, scopriamo il cuore pulsante di una famiglia devota alla viticoltura e al territorio: quella delle sorelle Marenco. Quest'anno a Vinitaly, Michela Marenco è stata onorata con il prestigioso premio Angelo Betti, un riconoscimento riservato a un singolo viticoltore per regione.

«Sono veramente felice perché è un riconoscimento non solo per me, ma anche per la mia famiglia e per tutto il gruppo della Marenco, con cui ho lavorato tanto per la nostra zona - commenta Michela Marenco - Siamo a Strevi, un piccolo paese vicino Acqui Terme, terra di Moscato, di passiti, di Brachetto e di rossi come la Barbera. Pensate che lo stemma di Strevi è rappresentato da sette coppe di Moscato».

Ma oltre alla gloria personale, Michela condivide la gioia del riconoscimento con tutto il territorio: «Questo premio è importante per me, per la Marenco, ma penso lo sia anche per il nostro territorio. Un riconoscimento verso la crescita di questo territorio a cui auguro un grande futuro perché se lo merita».

La cantina è un tributo alla forza delle donne, con tre sorelle alla guida e un amore per un vitigno particolare, l'Alba Rossa. «Sì, siamo tre sorelle che sull’Alba Rossa hanno lavorato tanto, è un grande vitigno. Una delle sorelle è enologa, è stata una delle prime enologhe italiane. Si è diplomata ad Alba e faceva parte del panel di degustazione e ha subito capito l'importanza di questo grande vitigno. Così ci abbiamo investito, abbiamo fatto alcuni vigneti e crediamo molto in questo grande rosso piemontese».

Pico Maccario presenta i vini delle langhe: ecco Arnes e Nebbiolo 2023

Presenti al Vinitaly di quest'anno con due nuove etichette dal carattere distintivo Giovanni Chiarle racconta le ultime novità dalla cantina Pico Maccario, un'azienda che continua a stupire e innovare nel panorama vitivinicolo del Piemonte «Le novità che abbiamo presentato al Vinitaly per quanto riguarda i vini sono due: il Langhe Arneis 2023, caratterizzato dall’etichetta gialla e il Langhe Nebbiolo 2023 con l’etichetta azzurra».

Lo sand di Pico Maccario a Vinitaly 2024

«Abbiamo presentato, inoltre, anche tre amari di una casa storica di Canelli: Cerruti. - Continua Chiarle - La cosa bella è che trattandosi di un'azienda a Canelli, che ha tutta una sua storicità , le ricette degli amari sono state metabolizzate dai famosi “settimini” con una trentina di erbe e quindi non sono prodotti nati per una sola questione di marketing ma hanno anche degli aspetti salutistici».

Ma l'originalità di Pico Maccario non si esaurisce nei suoi vini. L'azienda è nota anche per la sua creatività nel packaging, che va oltre la mera funzione di contenere il nettare delle vigne: le Matite. «L’idea delle confezioni per bottiglia a forma di matita nasce da un progetto fantastico del 2016, i famosi “pali colorati nelle vigne”, un’opera a cielo aperto, nato in collaborazione con l'artista Aldo Divano di Alessandria: 24 pali colorati in testa ai filari. Volutamente la famiglia Maccario non ha voluto registrare l’iniziativa per dare la possibilità a tutti i produttori nel Monferrato, in Piemonte, in Italia e perchè no, nel mondo, di dare ulteriore colore ai vigneti e ad un territorio di per sé fantastico».

«Abbiamo preso ispirazione da questi pali colorati per sviluppare il progetto di queste matite in cui confezionare le bottiglie di vino. - continua Chiarle - Ogni vino ha una matita con un colore, ogni tre anni cambiamo la grafica e stiamo creando a tutti gli effetti una collezione. Iniziano a esserci i primi collezionisti che stanno ricercando le prime edizioni che iniziano ad avere anche una certa quotazione».

Col dei Venti: sboccia il nuovo spumante “In Fiore”

Ornella Cordara, anima della tenuta Col dei Venti, incastonata tra le dolci colline del Piemonte, ha presentato quest'anno a Vinitaly un'eccitante aggiunta alla sua selezione di vini: «Quest'anno abbiamo una novità chiamato “In Fiore” uno spumante metodo Martinotti ad uvaggio Cortese, un vino bianco tra i più conosciuti del Piemonte, insieme a Chardonnay e Pinot nero» - commenta Ornella Cordara.

Lo spumante In Fiore di Col dei Venti

Da poco Col dei Venti ha anche lanciato un vermouth, abbracciando così la ricca tradizione piemontese di questa bevanda aromatica: «Il vermouth nasce in Piemonte, a Torino. Da noi c'è sempre stata questa tradizione e io ho sempre avuto il sogno nel cassetto di preparare una ricetta con delle erbe e dei fiori e piano piano ci sono riuscita, ho individuato il vino migliore da poter utilizzare, che era il Cortese, e ho creato i miei vermouth, rosso e bianco e extra dry».

Ornella, oltre a produrre il vino è anche un'artista delle etichette, dando vita a opere che catturano lo spirito della sua tenuta: «La più famosa è quella del Tufo Blu, e rappresenta la famosa Marna di Sant'Agata e, lo faccio sempre presente a chi mi viene a trovare, il terreno per me, ma per tanti altri, è il dna del vino; senza questo non potremmo avere buoni risultati, per cui dobbiamo prendercene cura, per questo la nostra azienda è biologica e cerchiamo di fare tutto a mano e “coccolare” le viti perché continuino darci questi ottimi risultati».

