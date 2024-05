Eleva, un'esperienza sensoriale unica nel cuore della Valpolicella Classica

Nel cuore incantevole della Valpolicella Classica, su terreni di eccezionale fertilità, nasce la storia della Società Agricola Eleva. Percorrendo una strada panoramica caratterizzata da dolci tornanti, si giunge all'azienda. Attraversato l'ingresso tra muretti a secco, si intraprende un vialetto bordato da ulivi e cipressi che conduce alla prima terrazza vitata, chiamata Piovesole. Da qui si ammira uno spettacolo mozzafiato, che spazia dal Lago di Garda alla Pianura Padana, dalle cime tosco-emiliane alle vette delle Alpi.

I vigneti della Società Agricola Eleva

Situato a 300 metri di altitudine nel comune di Sant'Ambrogio, l'intero vigneto si radica su un suolo calcareo, sopra un'antica cava ormai abbandonata e circondata da una lussureggiante foresta. La roccia, madre di questa terra, emerge tra la vegetazione con la sua bellezza marmorea bianca o rosa, portando con sé i segni di un passato millenario racchiuso nei fossili incastonati nella sua struttura cristallina.

Eleva invita a un viaggio unico tra i sapori e i profumi della natura e del territorio nel cuore della Valpolicella Classica

Il genius loci di questo luogo è impresso profondamente: "terra et silva", la convivenza armoniosa tra spazi coltivati e selvatici, un intreccio di ambienti che ospita una variegata fauna e flora, regalando profumi e colori mutevoli con il trascorrere delle stagioni. I terreni sono coltivati con metodi biologici, il cui frutto è il risultato del lavoro umano, un segno di civiltà e impegno nel dominare una natura selvaggia e incontaminata. Sentieri, muretti a secco, lastre di pietra e cisterne testimoniano la presenza costante dell'uomo, che con il suo lavoro ha plasmato e reso fertile questo angolo di paradiso.

Eleva, un'esperienza che va oltre la degustazione dei vini

Eleva dà la possibilità a esplorare i suoi magnifici vigneti terrazzati, dove ci si potrà immergere nella viticoltura e nell'enologia. Durante la visita, si avrà l'opportunità di scoprire la vocazione del terreno, l'importanza della biodiversità per la produzione del vino e di ammirare le bellezze naturali che circondano l'azienda, godendosi della vista panoramica dell'area circostante. La cantina, incastonata nella roccia, custodisce i legni pregiati che conferiscono ai nostri vini il loro carattere distintivo durante il processo di affinamento. Eleva invita a un viaggio unico tra i sapori e i profumi della natura e del territorio nel cuore della Valpolicella Classica, dove la cultura del vino si fonde con la tradizione.

Davide Gaeta e Raffaella Veroli, titolari di Eleva

Per completare l'esperienza segue un percorso di degustazione dei vini dell'azienda, per mettersi in gioco e lasciarsi guidare dalle proprie abilità sensoriali. Diverse sono le proposte che la cantina offre agli appassionati visitatori. Tutte le tipologie di degustazione sono accompagnate da taglieri di salumi e formaggi locali, oltre che da prelibatezze da forno.

Giulio Giamberti in cantina

Un "viaggio" attraverso le tecniche di degustazione, attraverso i colori, i profumi e il gusto dei vini per poi arrivare a capire meglio l'importanza del wine pairing insieme ai titolari Raffaella Veroli e Davide Gaeta e a Giulio Giamberti.

Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica previa prenotazione scrivendo all'indirizzo email visitvinieleva@gmail.com

Eleva, "Notti di stelle e vini": osservare il cielo degustando vini

“Notti di stelle e vini” è l’esperienza che Eleva offre a quanti sono appassionati del cielo e delle stelle: un ciclo di quattro serate di osservazione della volta celeste in una valle dove l'inquinamento luminoso proveniente dalla Pianura Padana è parzialmente mitigato dalle dolci colline circostanti.

Cercastelle, vino icona di Eleva

Questo luogo offre l'ambiente perfetto per degustare vini di alta qualità - a partire dal Cercastelle, etichetta icona di Eleva - immersi nella natura, mentre si possono conoscere i segreti della nostra galassia e oltre. Grazie al telescopio e alla guida degli astronomi, si avrà l'opportunità di esplorare i cieli estivi e approfondire la nostra conoscenza dell'universo. Il primo appuntamento sarà il 29 giugno alle ore 20.00

I posti sono limitati e le prenotazioni sono obbligatorie scrivendo all’indirizzo email visitvinieleva@gmail.com

Società Agricola Eleva

Via dell’artigianato, 400 - 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr)

Tel 0455 867563